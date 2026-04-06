Liga Argentina: Estudiantes recibe a Salta Basket con la ilusión de quedar a un paso de la clasificación

Estudiantes afrontará este martes a las 21 un partido determinante frente a Salta Basket en el estadio “Coco Ascarate”, por el tercer punto de la serie de reclasificación de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet. La llave está igualada 1 a 1 y se disputa al mejor de cinco juegos, por lo que el encuentro en Tucumán puede empezar a inclinar la balanza.