Liga Argentina: Estudiantes recibe a Salta Basket con la ilusión de quedar a un paso de la clasificación
Con la serie igualada 1-1, el equipo de Fabrizio Espósito busca hacer valer la localía este martes en el "Coco Ascarate". En un duelo que el plantel define como una verdadera final, el conjunto tucumano intentará inclinar la balanza a su favor para quedar a un solo triunfo de avanzar en la Conferencia Norte.
Estudiantes afrontará este martes a las 21 un partido determinante frente a Salta Basket en el estadio “Coco Ascarate”, por el tercer punto de la serie de reclasificación de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet. La llave está igualada 1 a 1 y se disputa al mejor de cinco juegos, por lo que el encuentro en Tucumán puede empezar a inclinar la balanza.
Ganar el tercer juego aparece como un objetivo clave. Así lo entienden los jugadores del conjunto tucumano y su entrenador, Fabrizio Espósito, quienes saben que en una serie tan pareja cada detalle puede ser decisivo. Con dos equipos que han mostrado argumentos similares, tanto en nombres como en el aporte de sus extranjeros, se espera nuevamente un duelo cerrado y de final incierto.
En ese contexto, Estudiantes buscará hacerse fuerte en casa. El apoyo del público será un factor importante y desde el club confían en que el “Coco Ascarate”, ubicado en calle Monteagudo al 900, luzca colmado en una noche que promete emociones intensas.
La mente en el juego
Uno de los protagonistas del equipo en la fase regular fue Juan Cruz Rodríguez, quien se ubicó entre los cinco mejores en recuperación de pelotas de la competencia, con un promedio de 1.9 por partido.
En diálogo con LA GACETA, el jugador destacó la importancia del compromiso y el rol que puede cumplir la gente. “Creo que tenemos que jugar duro desde el inicio, no regalar nada en defensa y, en ataque, confiar en nuestros tiradores y en el juego interno de Javier Bollo y Joe Hampton”, señaló.
La receta parece clara: intensidad desde el salto inicial, concentración defensiva y efectividad en ofensiva. En una serie que ya mostró paridad en los primeros dos juegos, sostenerse en partido durante los 40 minutos será fundamental.
“Para ganar hay que jugar como en el segundo partido, con los ajustes necesarios en defensa, que creo que es clave. En ofensiva debemos tratar de correr, pero lo fundamental es ser efectivos, lograr un buen porcentaje de triples, que será determinante. Para nosotros, el tercer juego es una final”, remarcó el entrenador Espósito.
Con ese panorama, el encuentro de este martes se perfila como una verdadera prueba de carácter. Cuatro cuartos de diez minutos definirán mucho más que un partido: pueden marcar el rumbo de la serie.
Su mensaje también fue claro hacia afuera. “Invitamos a toda la gente del club y a los apasionados de este deporte a que nos acompañen este martes”, cerró.
Estudiantes sabe que está ante una oportunidad importante. Y en su casa, con su gente, buscará dar el golpe para quedar a un paso de la clasificación.