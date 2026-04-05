Libros clásicos sobre Malvinas

Resumen de nota
- LA GACETA presentó una selección de libros clásicos sobre la Guerra de Malvinas, analizando aspectos políticos, militares y humanos del conflicto de 1982 en el Atlántico Sur.
- El listado integra investigaciones, ensayos y testimonios de veteranos argentinos y británicos para reconstruir la historia oficial, la trama diplomática y los mitos de la guerra.
- Estas obras resultan claves para comprender la memoria colectiva y el impacto social del conflicto, consolidándose como pilares de la identidad nacional y la historia reciente.
Malvinas, La trama secreta
Oscar Raúl Cardoso, Ricardo Kirschbaum y Eduardo Van der Kooy.
Editorial Planeta.
448 páginas
El libro más vendido sobre Malvinas. Tan sólo por su primera edición se demandaron más de 200.000 ejemplares. Es una profunda investigación periodística con el fin de reconstruir los aspectos diplomáticos y políticos del conflicto. También indagaron aspectos militares, desde una óptica humana. De esta manera, descubrieron una historia inédita, a la que llaman “la trama secreta”.
Sal en las heridas
Vicente Palermo
Editorial Sudamericana
480 páginas
Es un ensayo histórico y político que discute en profundidad la “causa Malvinas” como núcleo duro de las propuestas identitarias del nacionalismo argentino. Se remonta a los orígenes de la causa, el siglo XX, la traumática experiencia de la guerra hasta su repercusión en la Argentina democrática desde 1983 hasta nuestros días.
Las Guerras por Malvinas
Federico Lorenz
Editorial Edhasa
338 páginas
El historiador indaga el durante y el después de la guerra. El rol de la educación primaria y secundaria, el nacionalismo, la violencia en los setenta, el papel de la sociedad, los políticos, los medios y los intelectuales durante la guerra. El frente interno militar y la manera en que los argentinos procesaron la derrota y su herencia.
Tierra de Nadie, los mitos sobre Malvinas
Ignacio Montes de Oca
Editorial Sudamericana
282 páginas
Desde el final de la guerra, muchos de los mitos sobre Malvinas se transformaron en parte de la historia oficial de ambas naciones. Desentraña la parte desconocida de la historia de Malvinas y presenta los aspectos más polémicos a través de medio centenar de vibrantes relatos. ¿Argentina pudo ganar la guerra y quedarse con las islas Malvinas? Para este autor, es “sí”.
3er Comando de la Brigada en las Malvinas: No Picnic
Gral. Julian Thompson
(Pen & Sword Military)
224 páginas
Escrito en primera persona, el autor, militar británico que estuvo combatiendo en Malvinas nos narra sus memorias. Plantea algunos interrogantes sobre la preparación de su Brigada para la campaña y analiza aspectos bélicos de la experiencia en combate con detalles de los mementos de acción.
Hors de combat
Diego García Quiroga y Mike Seear
Editorial Critical
Cultural and Communications Press
192 páginas
Este libro es el resultado de una convención organizada por los autores en la Universidad de Nottingham en 2006, donde se reunieron ex combatientes argentinos y británicos con especialistas del tema “Malvinas” con el fin de realizar un análisis profundo del conflicto.
Con los gurkhas en las Falklands: un diario de guerra
Mike Seear, Pen & Sword Books Ltd
416 páginas
Mike Seear, veterano de Malvinas quien se desempeñó como oficial entrenador de un regimiento de Gurkas narra su experiencia en la guerra y las vivencias tanto personales como militares durante el conflicto.
La Guerra de las Malvinas
Coronel Carlos A. Landaburu
Círculo Militar
676 páginas
Es un ensayo de historia y conducción militar que desmiente una serie de especulaciones en torno al conflicto. Agrupado en tres partes, el libro explica la situación desde su inicio al final de la guerra, conociendo al adversario y las lecciones militares aprendidas.
La Batalla por las Malvinas
Max Hastings y Simon Jenkins
Editorial EMECÉ
397 páginas
Recopila trabajos periodísticos durante y después de la guerra. Hastings fue corresponsal de guerra durante los combates en el desembarco inglés en San Carlos y Jenkins columnista político de la revista The Economist. Es una de las versiones más completa desde el punto de vista británico.
Partes de Guerra
Graciela Speranza y Fernando Cittadini
Editorial Norma
233 páginas
La cara más oculta de la guerra: la humana. Basado en relatos de ex combatientes que estuvieron en la primera línea del frente, soldados, oficiales y suboficiales; ofrece una visión del conflicto desde la experiencia cruda de la guerra por parte de sus protagonistas.
Malvinas ¿Gesta heróica o derrota vergonzosa?
Sergio Ceron
Editorial Sudamericana
344 páginas
Intenta responder una sola pregunta: ¿locura arbitraria de un general o gesta de una Nación que, por un instante que fulgura como un relámpago en su historia, accede a la madurez? Verdades y mentiras de la clase gobernante argentina del momento como el oportunismo político de Margaret Thatcher se analizan en este texto
Hundan al Belgrano
Mike Rossiter, Bantam Press
352 páginas
Sobre el hundimiento del buque ARA Belgrano el 2 de Mayo de 1982 por el submarino nuclear británico HMS Conqueror. Fue el incidente más controversial, según el autor inglés, durante el conflicto del Atlántico Sur.