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LA GACETA Literaria

Libros clásicos sobre Malvinas
Libros clásicos sobre Malvinas
Hace 2 Hs

Resumen de nota

  • LA GACETA presentó una selección de libros clásicos sobre la Guerra de Malvinas, analizando aspectos políticos, militares y humanos del conflicto de 1982 en el Atlántico Sur.
  • El listado integra investigaciones, ensayos y testimonios de veteranos argentinos y británicos para reconstruir la historia oficial, la trama diplomática y los mitos de la guerra.
  • Estas obras resultan claves para comprender la memoria colectiva y el impacto social del conflicto, consolidándose como pilares de la identidad nacional y la historia reciente.
Resumen generado con IA

Malvinas, La trama secreta

Oscar Raúl Cardoso, Ricardo Kirschbaum y Eduardo Van der Kooy.

Editorial Planeta.

448 páginas

El libro más vendido sobre Malvinas. Tan sólo por su primera edición se demandaron más de 200.000 ejemplares. Es una profunda investigación periodística con el fin de reconstruir los aspectos diplomáticos y políticos del conflicto. También indagaron aspectos militares, desde una óptica humana. De esta manera, descubrieron una historia inédita, a la que llaman “la trama secreta”.

Sal en las heridas

Vicente Palermo

Editorial Sudamericana

480 páginas

Es un ensayo histórico y político que discute en profundidad la “causa Malvinas” como núcleo duro de las propuestas identitarias del nacionalismo argentino. Se remonta a los orígenes de la causa, el siglo XX, la traumática experiencia de la guerra hasta su repercusión en la Argentina democrática desde 1983 hasta nuestros días.

Libros clásicos sobre Malvinas

Las Guerras por Malvinas

Federico Lorenz

 Editorial Edhasa

338 páginas

El historiador indaga el durante y el después de la guerra. El rol de la educación primaria y secundaria, el nacionalismo, la violencia en los setenta, el papel de la sociedad, los políticos, los medios y los intelectuales durante la guerra. El frente interno militar y la manera en que los argentinos procesaron la derrota y su herencia.

Libros clásicos sobre Malvinas

Tierra de Nadie, los mitos sobre Malvinas

Ignacio Montes de Oca

Editorial Sudamericana

 282 páginas

Desde el final de la guerra, muchos de los mitos sobre Malvinas se transformaron en parte de la historia oficial de ambas naciones. Desentraña la parte desconocida de la historia de Malvinas y presenta los aspectos más polémicos a través de medio centenar de vibrantes relatos. ¿Argentina pudo ganar la guerra y quedarse con las islas Malvinas? Para este autor, es “sí”.

Libros clásicos sobre Malvinas

3er Comando de la Brigada en las Malvinas: No Picnic

Gral. Julian Thompson

 (Pen & Sword Military)

224 páginas

Escrito en primera persona, el autor, militar británico que estuvo combatiendo en Malvinas nos narra sus memorias. Plantea algunos interrogantes sobre la preparación de su Brigada para la campaña y analiza aspectos bélicos de la experiencia en combate con detalles de los mementos de acción.

Libros clásicos sobre Malvinas

Hors de combat

Diego García Quiroga y Mike Seear

Editorial Critical

Cultural and Communications Press

192 páginas

Este libro es el resultado de una convención organizada por los autores en la Universidad de Nottingham en 2006, donde se reunieron ex combatientes argentinos y británicos con especialistas del tema “Malvinas” con el fin de realizar un análisis profundo del conflicto.  

Libros clásicos sobre Malvinas

Con los gurkhas en las Falklands: un diario de guerra

Mike Seear, Pen & Sword Books Ltd

416 páginas

Mike Seear, veterano de Malvinas quien se desempeñó como oficial entrenador de un  regimiento de Gurkas narra su experiencia en la guerra y las vivencias tanto personales como militares durante el conflicto.

La Guerra de las Malvinas

Coronel Carlos A. Landaburu

Círculo Militar

676 páginas

Es un ensayo de historia y conducción militar que desmiente una serie de especulaciones en torno al conflicto. Agrupado en tres partes, el libro explica la situación desde su inicio al final de la guerra, conociendo al adversario y las lecciones militares aprendidas.

Libros clásicos sobre Malvinas

La Batalla por las Malvinas

Max Hastings y Simon Jenkins

Editorial EMECÉ

397 páginas

Recopila trabajos periodísticos durante y después de la guerra. Hastings fue corresponsal de guerra durante los combates en el desembarco inglés en San Carlos y Jenkins columnista político de la revista The Economist. Es una de las versiones más completa desde el punto de vista británico.

Libros clásicos sobre Malvinas

Partes de Guerra

Graciela Speranza y Fernando Cittadini

Editorial Norma

233 páginas

La cara más oculta de la guerra: la humana. Basado en relatos de ex combatientes que estuvieron en la primera línea del frente, soldados, oficiales y suboficiales; ofrece una visión del conflicto desde la experiencia cruda de la guerra por parte de sus protagonistas.

Libros clásicos sobre Malvinas

Malvinas ¿Gesta heróica o derrota vergonzosa?

Sergio Ceron

Editorial Sudamericana

344 páginas

Intenta responder una sola pregunta: ¿locura arbitraria de un general o gesta de una Nación que, por un instante que fulgura como un relámpago en su historia, accede a la madurez? Verdades y mentiras de la clase gobernante argentina del momento como el oportunismo político de Margaret Thatcher se analizan en este texto

Libros clásicos sobre Malvinas

Hundan al Belgrano

Mike Rossiter, Bantam Press

352 páginas

Sobre el hundimiento del buque ARA Belgrano el 2 de Mayo de 1982 por el submarino nuclear británico HMS Conqueror. Fue el incidente más controversial, según el autor inglés, durante el conflicto del Atlántico Sur.

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