Cómo conocí a Alejandra Kamiya

Se oían murmullos de fondo, alguien pasaba el tubo del teléfono a otro. Dije, como para llenar ese espacio de silencio que pesa toneladas en el aire de la radio, que eso era casi un “adelanto editorial”, sin saber que realmente lo era. Otro punto para Abelardo. Alejandra se presentó, nos saludamos distante, respetuosa, cálidamente. Se la notaba, al principio, algo tímida. Dijo: –Yo empecé trabajando cuentos, y después me fui dando cuenta, y también mis compañeros, que mis cuentos tendían a dejar de lado la anécdota y centrarse más en los personajes. Un poco la diferencia entre el cuento y la novela, ¿no?, además de, obviamente, la extensión. Y fui haciendo ese cambio de rumbo casi sin darme cuenta. Y ahora estoy trabajando sobre una novela, pero no está ni a mitad de camino.