Pablo Lescano se sinceró con Mario Pergolini y confesó qué significa "ATR, perro, cumbia, cajeteala, piola, gato"

Resumen de nota
- Pablo Lescano explicó a Mario Pergolini el significado de su frase 'ATR, perro, cumbia, cajeteala, piola, gato' durante el programa Otro Día Perdido para aclarar su origen festivo.
- El cantante reveló que el latiguillo surgió espontáneamente antes de grabar 'Me vas a extrañar' para darle energía a una melodía melancólica y animar al público en los shows en vivo.
- La definición confirma el arraigo cultural del término en la cumbia villera, consolidando a Lescano como referente del género y aclarando un código popular para las nuevas audiencias.
Apenas pudiendo pronunciar los componentes de la frase, Mario Pergolini le lanzó a Pablo Lescano la pregunta que puede haber intrigado a algunos pero que no suscita mayores debates a la hora de interpretarla en alguna fiesta. “ATR, perro, cumbia, cajeteala, piola, gato”, fue la expresión que desglosaron entre el conductor y el vocalista de ritmo tropical en su visita al programa de Otro Día Perdido.
“El perro, cumbia, cajeteala… muy largo”, inicia Pergolini mientras Lescano se sienta frente a él en el diván. Aunque los motes están desordenados, el artista entiende su pregunta. Allí comienza enumerando correctamente cada una de las palabras, que en total suman seis, en una conexión que no va más allá de las comas. Tras la corrección, Pergolini prefiere iniciar un debate en el público para conocer si todos ellos logran comprender qué dice aquella elección en apariencia accidental de vocablos.
El veredicto del público en el estudio
“Todos ustedes tienen un pulsador en sus asientos, uno rojo y uno verde. Aquellos que sepan qué quiere decir ‘ATR, perro, gato’ aprietan el botón verde”, anuncia Pergolini dirigiéndose a los asistentes, convencido de que su propuesta sumaría más desconocedores. El relevamiento del conductor llevó a una respuesta inesperada. Los botones verdes coparon la tribuna, lo que inmediatamente contrarió al presentador: “¿Todos ustedes realmente saben lo que semejante sentencia quiere decir?”.
El anfitrión decide descubrir en boca del público el significado del latiguillo de Lescano. Pide que acerquen el micrófono a una de las asistentes. “Es como ponerle onda aunque estés melancólico, mal de amores”, contesta la joven. Inmediatamente busca la confirmación del líder de Damas Gratis: “Podés creer que la resumió tan fácil”, respondió con una sonrisa el intérprete, provocando los aplausos en el estudio.
Â¿QuÃ© significa âATR, perro, cumbia, cajeteala, piola, gatoâ? ð¤— OTRO DÃA PERDIDO (@otrodiaperdidok) April 4, 2026
Lo explica el propio Pablo Lescano ð¬#OtroDÃaPerdido pic.twitter.com/OCygyAzjof
El origen de un latiguillo histórico
“Es un tema de eso de los que hablábamos, para ‘cajetear’”. Aunque en algunos diccionarios podría encontrarse como un proceso de jardinería o más bien un verbo que refiere a la reflexión, Lescano apunta al ánimo, a “molestar”. “Ponerle onda”, interpreta Pergolini. “Claro, empezaba la pista lenta y para que explote, para que levante, aparece el latiguillo”, explica el cantante. “Dale, dejate de joder. Esto es Damas Gratis, estamos tocando en vivo”, recuerda Lescano.
A propósito de ello, el músico relata que la idea surge en compañía de un chico de la zona de nombre Cristian. “Estábamos ahí, era una composición muy bajón, pensamos cómo darle la vuelta”. Sin embargo, advierte que fue algo espontáneo. “Fue segundos antes de grabar e íbamos a tocar en directo la canción”, refiriéndose a su célebre hit “Me vas a extrañar”. “No tenía el gancho, venía melódico, arrancaba en cumbia pero faltaba algo en el medio”, explicó el vocalista. La frase “fue de puntín al ángulo”, concluyó el cantante.