Pablo Lescano se sinceró con Mario Pergolini y confesó qué significa "ATR, perro, cumbia, cajeteala, piola, gato"

A propósito de ello, el músico relata que la idea surge en compañía de un chico de la zona de nombre Cristian. “Estábamos ahí, era una composición muy bajón, pensamos cómo darle la vuelta”. Sin embargo, advierte que fue algo espontáneo. “Fue segundos antes de grabar e íbamos a tocar en directo la canción”, refiriéndose a su célebre hit “Me vas a extrañar”. “No tenía el gancho, venía melódico, arrancaba en cumbia pero faltaba algo en el medio”, explicó el vocalista. La frase “fue de puntín al ángulo”, concluyó el cantante.