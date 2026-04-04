La embajada rusa negó una campaña de desinformación y habló de un intento de “enturbiar” la relación con Argentina

La embajada de Rusia en Argentina salió a responder públicamente a la investigación que en las últimas horas expuso una presunta campaña de desinformación en medios locales, y rechazó de plano su existencia. A través de un comunicado, la representación diplomática calificó las acusaciones como “infundadas” y advirtió que detrás de su difusión podría haber un intento deliberado de “enturbiar las relaciones bilaterales” entre ambos países.