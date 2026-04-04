La embajada rusa negó una campaña de desinformación y habló de un intento de “enturbiar” la relación con Argentina
Tras la difusión de documentos sobre una presunta operación mediática, la embajada de Rusia en Argentina rechazó las acusaciones y advirtió sobre un intento de dañar los vínculos bilaterales, en medio de la creciente tensión política por el caso.
Resumen de nota
- La embajada de Rusia en Argentina negó una presunta campaña de desinformación contra Javier Milei, calificando las acusaciones de infundadas para no dañar la relación bilateral.
- La reacción surge tras filtrarse documentos sobre 'La Compañía', una red que habría financiado 250 artículos críticos con 283.000 dólares para influir en la opinión pública local.
- El caso escala a un conflicto diplomático donde se cruzan la soberanía informativa y la geopolítica. Milei prometió investigar a fondo el posible espionaje e injerencia rusa.
La embajada de Rusia en Argentina salió a responder públicamente a la investigación que en las últimas horas expuso una presunta campaña de desinformación en medios locales, y rechazó de plano su existencia. A través de un comunicado, la representación diplomática calificó las acusaciones como “infundadas” y advirtió que detrás de su difusión podría haber un intento deliberado de “enturbiar las relaciones bilaterales” entre ambos países.
La reacción se produjo luego de que se conocieran documentos filtrados que describen una supuesta operación atribuida a una red rusa, orientada a influir en la opinión pública argentina y desacreditar al gobierno de Javier Milei. Según esas investigaciones, la maniobra habría incluido la publicación de cientos de artículos críticos, algunos con firmas falsas o inexistentes, en distintos medios digitales del país.
Frente a ese escenario, desde la embajada remarcaron que Rusia no desarrolla campañas de desinformación en Argentina y cuestionaron la veracidad de los informes difundidos. En esa línea, señalaron que este tipo de versiones pueden responder a intereses políticos o geopolíticos que buscan deteriorar el vínculo entre ambos Estados.
El pronunciamiento diplomático introduce un nuevo elemento en una controversia que ya había generado repercusiones en el plano político local. Mientras el Gobierno argentino sostiene que existieron maniobras de influencia extranjera, desde Moscú buscan deslegitimar la investigación y plantean un escenario de disputa narrativa.
De acuerdo con los reportes difundidos, la presunta operación habría sido impulsada por una estructura conocida como “La Compañía”, vinculada a actividades de inteligencia y propaganda internacional, con presencia en distintos países de América Latina y África.
Los documentos analizados señalan que entre junio y octubre de 2024 se habrían financiado más de 250 publicaciones en medios argentinos, con un presupuesto cercano a los 283 mil dólares, en una estrategia orientada a amplificar críticas sobre la situación económica, el impacto social del ajuste y la política exterior argentina.
Sin embargo, la embajada rusa negó categóricamente estos datos y planteó que las acusaciones forman parte de una construcción sin sustento, insistiendo en que no existe evidencia que respalde la participación del Estado ruso en ese tipo de acciones dentro del país.
Entre la desinformación y la disputa geopolítica
El episodio se inscribe en un contexto más amplio, donde las acusaciones de campañas de desinformación forman parte de tensiones internacionales recurrentes. Informes recientes ya habían advertido sobre la existencia de estrategias de influencia rusa en distintos países, incluyendo el entrenamiento de comunicadores e influencers en América Latina para amplificar determinados mensajes.
Al mismo tiempo, el caso argentino adquiere características propias por la combinación de investigación periodística, reacción política y respuesta diplomática, lo que complejiza su interpretación. Mientras algunos sectores consideran que se trata de una maniobra de injerencia externa, otros advierten sobre el riesgo de sobredimensionar o instrumentalizar este tipo de denuncias.
Milei promete “llegar hasta las últimas consecuencias” con el espionaje ruso
En este escenario, la negativa de la embajada rusa no solo busca despegar al país de las acusaciones, sino también reencuadrar el debate en términos de relaciones internacionales. La referencia a un intento de “enturbiar” los vínculos introduce la idea de que el conflicto podría tener derivaciones más allá del plano mediático.
Por ahora, la controversia sigue abierta y sin definiciones concluyentes. Lo que sí queda en evidencia es que el caso ya trascendió el terreno informativo para convertirse en un punto de fricción donde se cruzan política interna, diplomacia y disputa global por la información.