Secciones
Poder Judicial

Enviaron 60 pliegos para cubrir vacantes en las justicias Nacional y Federal, pero ninguno para Tucumán

El Senado deberá tratar ahora las postulaciones que fueron remitidas por el presidente y el ministro de Justicia.

El Senado deberá tratar ahora los pliegos. El Senado deberá tratar ahora los pliegos.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen de nota

  • El Poder Ejecutivo envió 60 pliegos al Senado para cubrir vacantes en las justicias Nacional y Federal, aunque sin incluir postulantes para la provincia de Tucumán.
  • Las designaciones fueron remitidas por Javier Milei y el ministro de Justicia para su tratamiento legislativo, en un contexto de alta mora por cargos vacantes en todo el país.
  • El avance de estos pliegos busca normalizar el Poder Judicial, aunque la omisión de Tucumán posterga la resolución de las acefalías judiciales en dicha jurisdicción federal.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Unión Cívica RadicalHonorable Senado de la Nación ArgentinaCorte Suprema de Justicia de la NaciónPoder Ejecutivo NacionalJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h
1

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal
2

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas
3

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes
4

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes

Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición
5

Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición

El juez rechazó un planteo de Molinuevo para no borrar los posteos contra Jaldo
6

El juez rechazó un planteo de Molinuevo para no borrar los posteos contra Jaldo

Más Noticias
Ampliaron la denuncia contra Adorni: las compras inmobiliarias, bajo sospecha

Ampliaron la denuncia contra Adorni: las compras inmobiliarias, bajo sospecha

El juez rechazó un planteo de Molinuevo para no borrar los posteos contra Jaldo

El juez rechazó un planteo de Molinuevo para no borrar los posteos contra Jaldo

Lilia Lemoine presidirá la comisión de juicio político para frenar intentos de remoción contra Milei

Lilia Lemoine presidirá la comisión de juicio político para frenar intentos de remoción contra Milei

Caso $Libra: nuevos audios revelan la influencia de Novelli sobre los posteos de Milei

Caso $Libra: nuevos audios revelan la influencia de Novelli sobre los posteos de Milei

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes

Paro universitario: Adiunt exige que se aplique la Ley de financiamiento

Paro universitario: Adiunt exige que se aplique la Ley de financiamiento

Mientras la Justicia pidió investigar más viajes de Adorni, la mesa política del Gobierno lo respaldó

Mientras la Justicia pidió investigar más viajes de Adorni, la mesa política del Gobierno lo respaldó

Comentarios