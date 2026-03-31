Enviaron 60 pliegos para cubrir vacantes en las justicias Nacional y Federal, pero ninguno para Tucumán

El Senado deberá tratar ahora los pliegos.
Resumen de nota
- El Poder Ejecutivo envió 60 pliegos al Senado para cubrir vacantes en las justicias Nacional y Federal, aunque sin incluir postulantes para la provincia de Tucumán.
- Las designaciones fueron remitidas por Javier Milei y el ministro de Justicia para su tratamiento legislativo, en un contexto de alta mora por cargos vacantes en todo el país.
- El avance de estos pliegos busca normalizar el Poder Judicial, aunque la omisión de Tucumán posterga la resolución de las acefalías judiciales en dicha jurisdicción federal.
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