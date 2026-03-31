Naranja X cierra sucursales, despide personal y avanza hacia la atención 100% digital

El ajuste incluye el cierre de oficinas en ciudades como Salta, Tartagal, Puerto Iguazú y Villa Dolores, entre otras, lo que derivó en despidos y en la pérdida de atención física para cientos de clientes. En muchos casos, los usuarios deben adaptarse a canales digitales o trasladarse a otras ciudades para realizar trámites. La medida genera preocupación en regiones donde la brecha digital sigue siendo alta y el contacto cara a cara resulta clave, sobre todo para gestiones vinculadas a créditos, refinanciaciones o reclamos.