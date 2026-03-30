La Legislatura dispuso que se conectarán áreas protegidas en Tucumán

La iniciativa plantea ampliar el alcance de la normativa vigente al declarar no solo parques, reservas y monumentos naturales, sino también corredores biológicos en aquellas superficies que resulten necesarias para preservar los ecosistemas. Se plasmó que dichos corredores serán definidos como franjas de hábitat natural o seminatural que conectan áreas protegidas, facilitando el movimiento de especies y el desarrollo de procesos ecológicos esenciales. Este punto resulta clave, ya que uno de los principales problemas ambientales actuales es la fragmentación de los ecosistemas, que dificulta el flujo genético y pone en riesgo la supervivencia de numerosas especies.