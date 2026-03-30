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La Legislatura dispuso que se conectarán áreas protegidas en Tucumán

Se sancionó un proyecto para crear corredores biológicos para resguardar la biodiversidad.

La Legislatura dispuso que se conectarán áreas protegidas en Tucumán
Hace 2 Hs

La Legislatura sancionó en la última sesión un proyecto que modifica la Ley N° 3.778 de protección ambiental para introducir la figura de los corredores biológicos como parte del sistema de conservación de los recursos naturales. La propuesta, aprobada con modificaciones, fue impulsada por Hugo Ledesma y Silvia Elías de Pérez.

La iniciativa plantea ampliar el alcance de la normativa vigente al declarar no solo parques, reservas y monumentos naturales, sino también corredores biológicos en aquellas superficies que resulten necesarias para preservar los ecosistemas. Se plasmó que dichos corredores serán definidos como franjas de hábitat natural o seminatural que conectan áreas protegidas, facilitando el movimiento de especies y el desarrollo de procesos ecológicos esenciales. Este punto resulta clave, ya que uno de los principales problemas ambientales actuales es la fragmentación de los ecosistemas, que dificulta el flujo genético y pone en riesgo la supervivencia de numerosas especies.

Flujo genético

“Esta nueva figura permitirá establecer zonas que favorezcan el flujo genético entre poblaciones de especies que habitan áreas protegidas (parques, reservas), procurando sortear los obstáculos que la infraestructura humana pueda significar”, se fundamentó.

Sobre nuestras áreas protegidas, guardaparques y usurpaciones

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En el recinto, Ledesma reconoció que cuando se mencionan corredores biológicos seguramente se vienen a la mente imágenes de puentes verdes sobre alguna autopista. “La verdad es que en estos casos ni siquiera hace falta hacer obras de infraestructura”, aseguró. La radical, en tanto, apuntó contra las políticas de la Nación. “Mientras en el Congreso se discute cómo desproteger a nuestros glaciares, nosotros acá estamos discutiendo cómo proteger nuestra biodiversidad; esto no es menor, es muy importante”, mencionó.

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