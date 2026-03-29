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La pizza "mágica" sin harina ni horno: lista en minutos

Este ajuste alimenticio permite cuidar la salud de forma equilibrada, sin necesidad de abandonar el placer de disfrutar comidas deliciosas en el día a día.

La pizza mágica sin harina ni horno: lista en minutos Fuente Nutricienta
Hace 1 Hs

Reducir la ingesta de harinas refinadas representa una estrategia efectiva para quienes buscan mejorar su figura, quemar grasas y potenciar el bienestar general. Este ajuste alimenticio permite cuidar la salud de forma equilibrada, sin necesidad de abandonar el placer de disfrutar comidas deliciosas en el día a día.

La receta sin harinas para el brownie de chocolate de Marta Verona

La receta sin harinas para el brownie de chocolate de Marta Verona

Si bien eliminar este ingrediente favorece la reducción del peso corporal, la decisión también conlleva ciertos desafíos biológicos. La ausencia brusca de harinas suele provocar una disminución en los niveles de energía y limitar el suministro de nutrientes esenciales, por lo que resulta clave moderar su consumo con criterio profesional.

Reducir las harinas: mayor sensación de saciedad y menos consumo de carbohidratos

Por ello es importante no suprimir el consumo de harinas, si no más bien reducir su frecuencia en el que incorporamos este alimento. Además existen sustitutos muy saludables que sobre todo, te harán disfrutar de las comidas de la misma manera que la harina de trigo lo hacía. Ese es el caso de esta receta de pizza sin harinas que además y para gusto de muchos, no requiere horno.

Esta receta es ideal para aquellos que buscan reducir el consumo de carbohidratos y aumentar su sensación de saciedad.  La masa de esta pizza tiene a la avena como principal ingrediente, un cereal con alto contenido de fibra que genera la sensación de estar lleno, así como de antioxidantes, por lo que la hace un excelente sustituto del trigo.

De las mejores: la receta ideal, fácil y rápida para quemar grasas y a la vez comer rico

Lo ideal de esta receta es que lleva muy pocos ingredientes que además son muy sencillos de conseguir en cualquier supermercado o dietética en el caso de la harina de avena. 

Ingredientes

Para la masa:

- 1 huevo

- 3 cucharas de harina de avena

- Sal

- Orégano

- Ajo en polvo al gusto

Para la cobertura:

- Salsa de tomate

- Queso fresco o muzzarella

- Tomate

- Albahaca

Paso a Paso

 1. Para hacer esta sencilla receta primero debés preparar la masa: para eso colocás todos los ingredientes de la misma en un bowl y los mezclas bien, debe formarse una pasta.

2. Luego tenés que pasar la pasta a un sartén y llevarlo al fuego para que se caliente. Te vas a dar cuenta que es momento de darle vuelta cuando comiencen a salir burbujas por abajo.

3. Una vez que le des vuelta debemos colocar los ingredientes que van arriba de la masa. Podés usar lo que quieras, recomendamos que coloques una base de salsa de tomate para darle el toque característico de pizza.

4. Después de la salsa, colocá el queso cortado en cubos y tapá la sartén por unos 2 minutos. Mientras, cortá el tomate y pasado los 2 minutos tenés que poner este por encima de la pizza. Cociná por 2 o 3 minutos más y apagá el fuego.

5. Antes de servirlo colocá unas hojas de albahaca fresca y listo, la receta está terminada y lista para disfrutar.

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