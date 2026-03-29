Futttura de Tini en Tucumán: la puesta será más grande que los shows de Madonna y Paul McCartney

La provincia de prepara para llevar a cabo el show que trae Tini Stoessel en su Futttura Tour. La cita será el día 1 de abril en el Hipodromo, donde cientos de trabajadores y decenas de camiones con una puesta vista pocas veces en Tucumán.
La artista llega con un equipo de alrededor de 240 personas. La estructura, traída especialmente desde Buenos Aires por la empresa Ake Music y montada por la productora local CCC, replica el mismo diseño utilizado en presentaciones anteriores de la gira, con adaptaciones al terreno tucumano. Según calculos de productores se dice que albergará a más 10.000 personas.
Qué puede esperar la gente en el show de Futttura en Tucumán
“La verdad que tiene una posición privilegiada que en Tecnópolis capaz no se la tenía por la dimensión del lugar. Acá es como que está todo muy cerca”, dijo Valentina Olarte (productora de CCC) en dialogo con LA GACETA. “Está escalonado, entonces todos tienen vista”, elogiando el terreno que se usará para el despliegue.
“Es un show de primera calidad, se trae todo”, señaló Olarte. El espectáculo “Futura” fue diseñado por un creativo inglés de reconocimiento internacional, lo que explica, según la producción, el nivel de detalle técnico y artístico de la puesta. “Tiene un OVNI donde ella hace su ingreso, con arneses de los cuales desciende al escenario”, detalló Olarte. El espectáculo también incluye pirotecnia y efectos lumínicos hacia el cierre.
El show será más grande que los que realiza Madonna
Olarte confirmó que se trata de uno de los escenarios más grandes en la historia de Tucumán, el cual, por sus características y dimensiones, supera a estructuras utilizadas en shows internacionales como los de Madonna o Paul McCartney, debido a las exigencias particulares de esta puesta.
Esta infraestructura destaca como una pieza única en la región, pues actualmente solo existe una de estas características en Argentina. Su diseño permite el traslado a países como Chile y Uruguay mediante sistemas de alquiler, consolidando un estándar logístico que posiciona a la gira en el nivel más alto del mercado musical actual.