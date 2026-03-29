Futttura de Tini en Tucumán: la puesta será más grande que los shows de Madonna y Paul McCartney

Qué puede esperar la gente en el show de Futttura en Tucumán

“La verdad que tiene una posición privilegiada que en Tecnópolis capaz no se la tenía por la dimensión del lugar. Acá es como que está todo muy cerca”, dijo Valentina Olarte (productora de CCC) en dialogo con LA GACETA. “Está escalonado, entonces todos tienen vista”, elogiando el terreno que se usará para el despliegue.