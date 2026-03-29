Tini en Tucumán: cómo es el megaescenario y el despliegue técnico de Futtura

El arribo de Tini Stoessel a Tucumán con su gira Futura despliega un operativo técnico y logístico sin precedentes en la región, según advirtió LA GACETA en diálogo con los productores del espectaculo. El Hipódromo se transforma en un escenario de escala internacional gracias al trabajo de cientos de operarios y una flota de camiones que transportan una estructura diseñada para redefinir los espectáculos en el norte argentino.
Esta producción de gran envergadura moviliza a unas 240 personas, entre el equipo propio de la artista y las productoras Ake Music y CCC. Con un diseño escénico replicado de sus grandes presentaciones, el evento proyecta una convocatoria superior a los 10.000 espectadores.
¿Cómo es la estructura del escenario para el gran show de Tini en Tucumán?
El escenario, una estructura europea de aluminio liviano, impacta con sus 25 metros de ancho y un sistema integrado de pantallas que potencia la espectacularidad visual. El diseño incluye áreas laterales de 10 metros y una pasarela de 20 metros de extensión hacia el público, lo cual garantiza una cercanía única con los espectadores durante el show.
La magnitud del montaje exigió estudios geológicos previos para consolidar el suelo del hipódromo, donde cada base soporta hasta 11 toneladas de carga. Ocho grúas de gran porte trabajaron de forma intensiva para elevar esta pieza de ingeniería hidráulica, cuya complejidad técnica limita su instalación a predios de características internacionales como el estadio Mario Alberto Kempes
Grandes espectativas para el show de Tini en Tucumán
El terreno del Hipódromo ofrece una visión privilegiada gracias a un desnivel natural que actúa como un anfiteatro escalonado. La organización optimizó el predio con accesos diferenciados y áreas de servicios estratégicas, aplicando mejoras en el vallado y la circulación tras experiencias previas en grandes eventos. Un equipo de 240 personas coordina cada detalle para recibir a miles de espectadores en un entorno diseñado para la cercanía y el orden.
La puesta en escena de "Futura", creada por un diseñador inglés de renombre, destaca por su despliegue tecnológico con pantallas de alta definición y efectos especiales de vanguardia. El show incluye el impactante ingreso de la artista desde una estructura aérea con forma de OVNI y sistemas de elevación en la pasarela. Este montaje representa el mayor hito técnico en la historia de Tucumán, cerrando con una exhibición de pirotecnia y un diseño lumínico de nivel internacional.