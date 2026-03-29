Tini en Tucumán: cómo es el megaescenario y el despliegue técnico de Futtura

La puesta en escena de "Futura", creada por un diseñador inglés de renombre, destaca por su despliegue tecnológico con pantallas de alta definición y efectos especiales de vanguardia. El show incluye el impactante ingreso de la artista desde una estructura aérea con forma de OVNI y sistemas de elevación en la pasarela. Este montaje representa el mayor hito técnico en la historia de Tucumán, cerrando con una exhibición de pirotecnia y un diseño lumínico de nivel internacional.