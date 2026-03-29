El INTA aporta semillas listas para afrontar desafíos como los que plantea el espacio

Esa resistencia no es casual. La quinoa es una planta halófita, capaz de crecer en suelos con altas concentraciones de sal, una característica que la vuelve especialmente atractiva frente a escenarios extremos. “A diferencia de cultivos tradicionales como el maíz, el trigo o la caña de azúcar, que son muy sensibles a la salinidad, la quinoa se adapta e incluso puede crecer mejor en esas condiciones”, señala Fontana. A esto se suma un requerimiento hídrico considerablemente menor. Puede desarrollarse con precipitaciones de entre 400 y 600 milímetros, muy por debajo de otros cultivos.