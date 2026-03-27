Jockey Club se enfrenta a una cita histórica frente a “Uni” de San Juan
El equipo de Yerba Buena recibirá este sábado a Universitario de San Juan en una reválida clave que puede depositarlo en la fase de grupos del certamen nacional. El entrenador Matías Bachur explicó la magnitud del desafío y el objetivo de consolidar al club en la competencia.
Jockey Club se prepara para vivir un momento inédito en su historia. Este sábado, el conjunto del Country será local ante Universitario de San Juan en una reválida correspondiente al Torneo del Interior B, una instancia decisiva que definirá si logra avanzar a la fase de grupos del certamen más federal del país en su categoría.
“Es una semana muy especial para nosotros porque es la primera vez que lo vivimos. Es algo nuevo para el staff, para los jugadores y para los dirigentes”, contó Matías Bachur, entrenador del equipo, quien no ocultó la expectativa que genera este compromiso puertas adentro.
Lejos de tratarse de un simple repechaje, el encuentro ya forma parte de la estructura oficial del torneo, con todas las exigencias que eso implica. “Es una fecha del Interior B. Muy sencillo: si ganás, pasás a la fase de grupos”, explicó el DT, marcando la seriedad y el salto competitivo que representa esta instancia.
En caso de avanzar, el camino ya está trazado. Según explicó el head coach, Jockey integraría una zona que lo enfrentaría en primer término como local ante Lawn Tennis y luego como visitante frente a Sporting de Mar del Plata y Mar del Plata Rugby Club, en un calendario que demandará viajes largos, adaptación y regularidad en el rendimiento. “Son viajes duros, con bastante diferencia de días, pero son parte de lo que implica competir a nivel nacional”, deslizó Bachur.
El desafío inmediato, sin embargo, es Universitario de San Juan. Un rival poco habitual, con escasa referencia directa, lo que obliga a ajustar la preparación. “Hemos visto algunos videos, pero no mucho. Tenemos dos partidos para analizar, uno de ellos el clásico con San Juan Rugby. Igual, nosotros hacemos más foco en nuestros errores”, explicó el entrenador.
Esa decisión metodológica no es casual. El presente del equipo en el Torneo Anual Tucumano evidencia que aún hay aspectos por corregir. Jockey no ha podido sumar puntos en las dos fechas que disputó y viene de una derrota exigente ante Universitario, en un arranque de temporada que lo obliga a elevar su nivel competitivo.
“Trabajamos mucho sobre lo que hicimos el fin de semana anterior, en lo que tenemos que mejorar. El análisis del rival es más puntual, con cortes específicos para los jugadores, pero no basamos nuestra preparación en eso”, detalló Bachur, dejando en claro que la prioridad está en la evolución interna del equipo.
A ese contexto se suman algunas bajas sensibles. Raúl Guraiib no estará disponible por su participación en la franquicia Tarucas, mientras que Eliseo Auad se recupera de un desgarro y José Jerez de una lesión en el hombro. Además, José Martínez emigró para continuar su carrera en Portugal. “Son ausencias importantes, pero son parte del proceso”, asumió el DT.
Frente a ese escenario, el club apuesta fuerte por su cantera. “No tuvimos incorporaciones. Estamos dando rodaje a chicos de M19, como Jerónimo Abraham, Luciano Salazar o Juan Pablo Zurita. La idea es formarlos, que se adapten a primera y que puedan sostener el ritmo de competencia”, explicó. Ese recambio, lejos de ser una debilidad, aparece como una construcción a mediano plazo. El partido del sábado será, en ese sentido, una prueba de carácter para un plantel que apunta a que la juventud sea la fuerza de empuje.
Más allá del resultado puntual, el impacto de esta competencia excede lo deportivo. “Que el club esté en un torneo nacional lo pone en vidriera. Te permite generar relaciones, que se conozca la institución, que crezca en muchos aspectos”, valoró Bachur. Pese a los grandes desafíos que tiene el club por delante, el mensaje al plantel sigue siendo claro. "Somos todos parte de este proceso, ese es el mensaje que le damos a los chicos por más que solo jueguen 23", reflexionó.
Sin embargo, el entrenador también fue claro al marcar prioridades. “Nuestro foco principal es clasificar al Regional. Eso es lo que más nos interesa. Pero el Interior también es muy importante y nos motiva mucho”, explicó, dejando en evidencia una planificación que busca equilibrio entre lo inmediato y lo estructural.
En esa línea, evitó proyectar objetivos desmedidos. “Pensar en un Interior A sería muy optimista. Lo más sensato es aspirar a que el club se mantenga todos los años en el Interior B, que no sea algo circunstancial”, sostuvo. La mirada, entonces, está puesta en construir continuidad. En que esta experiencia no sea una excepción, sino el inicio de un camino sostenido en el tiempo.
El sábado, Jockey Club tendrá su primera gran prueba. Un partido que condensa historia, expectativa y la posibilidad concreta de dar un salto de calidad. El margen es mínimo: ganar para seguir, o quedar al margen. Pero, más allá del resultado, el club ya empezó a transitar un terreno nuevo. Y ahora buscará quedarse.