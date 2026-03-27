Jockey Club se enfrenta a una cita histórica frente a “Uni” de San Juan

Frente a ese escenario, el club apuesta fuerte por su cantera. “No tuvimos incorporaciones. Estamos dando rodaje a chicos de M19, como Jerónimo Abraham, Luciano Salazar o Juan Pablo Zurita. La idea es formarlos, que se adapten a primera y que puedan sostener el ritmo de competencia”, explicó. Ese recambio, lejos de ser una debilidad, aparece como una construcción a mediano plazo. El partido del sábado será, en ese sentido, una prueba de carácter para un plantel que apunta a que la juventud sea la fuerza de empuje.