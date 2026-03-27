Cristiano Ronaldo dejó atrás la lesión y volvió a entrenarse con Al-Nassr

El último partido del atacante en la Saudi Pro League había sido el 28 de febrero, cuando enfrentó a Al Fayha. Aquella noche, el portugués debió abandonar el campo de juego a los 36 minutos tras sentir una molestia en la zona de los isquiotibiales. Los estudios posteriores confirmaron una lesión en el tendón de la corva, que incluso le impidió participar del amistoso de Portugal frente a México.