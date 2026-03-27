Cristiano Ronaldo dejó atrás la lesión y volvió a entrenarse con Al-Nassr

Después de varias semanas de incertidumbre, Cristiano Ronaldo empieza a ver la luz al final del túnel. El delantero portugués volvió a entrenarse con Al-Nassr tras superar la lesión muscular que lo mantuvo alejado de las canchas desde fines de febrero.
El último partido del atacante en la Saudi Pro League había sido el 28 de febrero, cuando enfrentó a Al Fayha. Aquella noche, el portugués debió abandonar el campo de juego a los 36 minutos tras sentir una molestia en la zona de los isquiotibiales. Los estudios posteriores confirmaron una lesión en el tendón de la corva, que incluso le impidió participar del amistoso de Portugal frente a México.
Casi un mes después, el panorama cambió. El propio Al-Nassr confirmó su regreso a los entrenamientos a través de sus redes sociales, con una imagen del delantero trabajando junto al resto del plantel. “El entrenamiento continúa durante el descanso”, fue el breve mensaje que acompañó la publicación.
La foto no tardó en viralizarse entre los fanáticos del club saudí, que aguardan con expectativa el regreso de su máxima figura. Durante su ausencia, el equipo tuvo que reorganizarse sin su goleador y referente, una pieza determinante tanto dentro del campo como en el vestuario.
Ahora, con ritmo de trabajo y dejando atrás la lesión, Cristiano apunta a volver pronto a la competencia oficial. El calendario marca que Al-Nassr retomará la actividad en abril, cuando enfrente a Al-Najam SC el viernes 3, un escenario que aparece como ideal para su regreso.
A sus 41 años, el portugués demuestra que sigue vigente y con hambre de competencia, listo para volver a liderar a su equipo dentro de la cancha.