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Alerta por rechazo: qué hacer cuando la billetera virtual no envía la plata

Un rechazo al momento de enviar dinero genera preocupación, pero el problema suele tener una solución rápida. Conocer los pasos para reclamar ante una billetera virtual o entidad bancaria es clave para resguardar los fondos.

Lidiar con una transferencia fallida requiere paciencia y atención a los detalles. Lidiar con una transferencia fallida requiere paciencia y atención a los detalles. TN
Por LA GACETA Hace 18 Min

Hoy en día, mover dinero desde el celular es una tarea cotidiana, pero a veces, el sistema arroja un rechazo inesperado. Cuando ocurre una transferencia fallida desde una billetera virtual, lo principal es verificar los datos del destinatario y confirmar que existen fondos suficientes para la operación. 

Por lo general, si la transacción no se concreta, el dinero regresa de forma automática a la cuenta de origen, aunque a veces esto puede demorar algunas horas.

Principales motivos de rechazo en una billetera virtual

El sistema cancela envíos de dinero por diversas razones. Los errores más comunes ocurren al ingresar un CBU, CVU o alias inexistente o incorrecto. Otra causa frecuente es la falta de fondos, especialmente cuando no se contemplan las comisiones de la plataforma. Asimismo, las cuentas de destino muchas veces tienen restricciones o límites de montos superados que impiden la recepción del pago. Finalmente, las medidas de seguridad ante posibles fraudes también provocan bloqueos preventivos de la transacción.

Qué pasos seguir ante una transferencia fallida

Si el dinero no se reintegra al instante, existen pasos específicos para resolver la situación:

  • Verificar la actividad: Es necesario revisar el detalle en la sección de movimientos de la aplicación para confirmar el motivo del problema y obtener el código de la operación.
  • Contactar al soporte técnico: Si los fondos no vuelven a la cuenta, corresponde comunicarse con el centro de ayuda de la aplicación, adjuntando siempre el comprobante correspondiente al movimiento fallido.
  • Reclamar en el banco: Si el movimiento involucró a un banco tradicional en algún extremo de la operación, el reclamo se presenta directamente en la sucursal o canales de atención de esa entidad.
  • Defensa del Consumidor: Como última instancia, si las empresas no brindan una respuesta satisfactoria, el usuario puede iniciar un reclamo formal en el portal de Defensa del Consumidor.
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