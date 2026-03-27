Alerta por rechazo: qué hacer cuando la billetera virtual no envía la plata

Principales motivos de rechazo en una billetera virtual

El sistema cancela envíos de dinero por diversas razones. Los errores más comunes ocurren al ingresar un CBU, CVU o alias inexistente o incorrecto. Otra causa frecuente es la falta de fondos, especialmente cuando no se contemplan las comisiones de la plataforma. Asimismo, las cuentas de destino muchas veces tienen restricciones o límites de montos superados que impiden la recepción del pago. Finalmente, las medidas de seguridad ante posibles fraudes también provocan bloqueos preventivos de la transacción.