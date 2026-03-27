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Paso a paso para hacer tu reclamo por errores en la factura de EDET

Si te llegó un monto que no corresponde o cargos raros en tu boleta de luz, podes iniciar una queja formal. Qué papeles necesitás y dónde presentar el trámite sin costo.

Paso a paso para hacer tu reclamo por errores en la factura de EDET Paso a paso para hacer tu reclamo por errores en la factura de EDET
Por LA GACETA Hace 1 Hs

A veces, cuando llega la boleta de la luz, el monto asusta o directamente no coincide con el consumo habitual. Si se nota un error de facturación abultada o aparecen montos adicionales que no se reconocen en la factura de EDET, el usuario tiene derecho a iniciar una queja formal. 

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El Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT) es el organismo encargado de recibir estos casos para los usuarios del servicio eléctrico de la provincia.

Qué documentos juntar para el reclamo de tu factura

Para empezar, primero es necesario hacer el reclamo en la empresa distribuidora. Si el cliente llamó por teléfono, debe anotar bien el número de trámite; y si fue en persona a las oficinas de la empresa, corresponde guardar la copia del documento que le entregaron.
Después, se prepara la siguiente documentación para presentar en el ERSEPT:

  • Fotocopia del DNI del titular (y de quien reclama, si corresponde). Si el servicio no está a nombre de quien hace el trámite, hay que llevar también el contrato de alquiler o un certificado de residencia.
  • Una fotocopia de la factura del servicio por el periodo que se quiere discutir, recordando que se presenta una sola por expediente.
  • El comprobante del reclamo previo en EDET que se mencionó en el paso anterior.

Revisar en detalle los montos de la luz resulta fundamental para cuidar la economía diaria. Si se detecta alguna irregularidad, lo mejor es no dejarla pasar: reunir la documentación requerida y exigir que se revise el caso permite pagar solamente lo que corresponde.

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