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Cómo cuidar tu piel en otoño: tenés que empezar ya mismo

El rostro necesita recuperar equilibrio y fortalecer su barrera natural para mantenerse saludable, luminosa y protegida.

Cómo cuidar tu piel en otoño: tenés que empezar ya mismo
Hace 1 Hs

Con la llegada del otoño, la piel enfrenta nuevos desafíos: temperaturas más bajas, viento y ambientes calefaccionados que favorecen la sequedad, la tirantez y la sensibilidad. Después del verano —marcado por la exposición al sol, el calor y la deshidratación—, el rostro necesita recuperar equilibrio y fortalecer su barrera natural para mantenerse saludable, luminosa y protegida.

En este contexto, especialistas recomiendan ajustar la rutina de skincare sin necesariamente sumar más pasos. El foco debe estar en elegir productos que aporten mayor hidratación y nutrición, acompañando las nuevas necesidades de la piel. El otoño, además, es una etapa ideal para reparar daños, tratar manchas y mejorar la textura, ya que la menor exposición solar permite incorporar activos específicos con mayor seguridad.

Entre los cambios clave, se destacan cuatro gestos simples: incorporar un tónico facial para equilibrar e hidratar, sumar un sérum con activos que refuercen la luminosidad, prestar atención al contorno de ojos —una zona especialmente delicada— y apostar por cremas nocturnas que acompañen el proceso de regeneración celular mientras dormimos. Estos ajustes ayudan a mejorar la apariencia general y prevenir el envejecimiento prematuro.

Más que una rutina compleja, el cuidado de la piel en otoño se basa en hábitos estratégicos. Priorizar la hidratación, proteger la barrera cutánea y favorecer la regeneración natural son claves para atravesar la temporada con una piel equilibrada, suave y saludable.

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