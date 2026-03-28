Cómo cuidar tu piel en otoño: tenés que empezar ya mismo

Con la llegada del otoño, la piel enfrenta nuevos desafíos: temperaturas más bajas, viento y ambientes calefaccionados que favorecen la sequedad, la tirantez y la sensibilidad. Después del verano —marcado por la exposición al sol, el calor y la deshidratación—, el rostro necesita recuperar equilibrio y fortalecer su barrera natural para mantenerse saludable, luminosa y protegida.
En este contexto, especialistas recomiendan ajustar la rutina de skincare sin necesariamente sumar más pasos. El foco debe estar en elegir productos que aporten mayor hidratación y nutrición, acompañando las nuevas necesidades de la piel. El otoño, además, es una etapa ideal para reparar daños, tratar manchas y mejorar la textura, ya que la menor exposición solar permite incorporar activos específicos con mayor seguridad.
Entre los cambios clave, se destacan cuatro gestos simples: incorporar un tónico facial para equilibrar e hidratar, sumar un sérum con activos que refuercen la luminosidad, prestar atención al contorno de ojos —una zona especialmente delicada— y apostar por cremas nocturnas que acompañen el proceso de regeneración celular mientras dormimos. Estos ajustes ayudan a mejorar la apariencia general y prevenir el envejecimiento prematuro.
Más que una rutina compleja, el cuidado de la piel en otoño se basa en hábitos estratégicos. Priorizar la hidratación, proteger la barrera cutánea y favorecer la regeneración natural son claves para atravesar la temporada con una piel equilibrada, suave y saludable.