Cómo cuidar tu piel en otoño: tenés que empezar ya mismo

En este contexto, especialistas recomiendan ajustar la rutina de skincare sin necesariamente sumar más pasos. El foco debe estar en elegir productos que aporten mayor hidratación y nutrición, acompañando las nuevas necesidades de la piel. El otoño, además, es una etapa ideal para reparar daños, tratar manchas y mejorar la textura, ya que la menor exposición solar permite incorporar activos específicos con mayor seguridad.