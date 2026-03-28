Colapinto fue autocrítico tras la qualy en Japón: “Hay que entender por qué estamos lejos”

Colapinto también hizo foco en las dificultades que arrastra el equipo desde el inicio del fin de semana. Según explicó, los problemas en los entrenamientos condicionaron la preparación, especialmente en ritmo de carrera: “Se probó muy poco. Estos fines de semana son muy rápidos, pasa todo muy de golpe y cuesta meter las vueltas que queremos”. En ese sentido, detalló que en la primera práctica tuvo inconvenientes que le hicieron perder tiempo valioso en tandas largas.