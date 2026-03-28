Colapinto fue autocrítico tras la qualy en Japón: “Hay que entender por qué estamos lejos”
El piloto argentino reconoció que Alpine no estuvo competitivo en clasificación, explicó las dificultades del fin de semana y se mostró optimista con el ritmo de carrera para intentar avanzar en el GP de Japón.
Franco Colapinto cerró una clasificación con sensaciones encontradas en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. El piloto argentino no logró meterse en la Q3 y largará 15° en Suzuka, en un fin de semana en el que reconoció que el equipo todavía no encuentra el rendimiento esperado a una vuelta.
“Está todo muy apretado”, analizó el piloto de Alpine tras la sesión en una entrevista con ESPN. Aunque destacó que pudo completar una buena Q1, admitió que el salto a la siguiente instancia fue más complejo: “La Q1 fue buena, pero en la Q2 faltó mucho. Hay que entender por qué y laburar para mañana”.
Colapinto también hizo foco en las dificultades que arrastra el equipo desde el inicio del fin de semana. Según explicó, los problemas en los entrenamientos condicionaron la preparación, especialmente en ritmo de carrera: “Se probó muy poco. Estos fines de semana son muy rápidos, pasa todo muy de golpe y cuesta meter las vueltas que queremos”. En ese sentido, detalló que en la primera práctica tuvo inconvenientes que le hicieron perder tiempo valioso en tandas largas.
A pesar de ese panorama, el argentino se mostró optimista de cara al domingo. “Creo que el ritmo en carrera es mejor que en clasificación, así que intentaremos hacer una buena largada y después ir para adelante”, aseguró, con la mirada puesta en recuperar posiciones en un circuito donde adelantar no suele ser sencillo.
La diferencia con su compañero Pierre Gasly, que sí logró meterse en la Q3, dejó en evidencia el desafío interno dentro de Alpine. Sin embargo, Colapinto confía en que el rendimiento pueda mejorar en condiciones de carrera, donde la estrategia y la gestión de neumáticos suelen abrir oportunidades.
“Ojalá”, respondió cuando le consultaron por sus expectativas para la carrera. Con esa esperanza, el argentino afrontará un domingo exigente en Suzuka, con el objetivo de capitalizar cada oportunidad y avanzar en el clasificador.
"LA Q1 FUE BUENA, LA Q2 NOS FALTÃ MUCHO, HAY QUE LABURAR PARA MAÃANA"— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 28, 2026
Franco Colapinto, tras finalizar P15 en la clasificaciÃ³n del #JapaneseGP.
MirÃ¡ la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/lrW8Dke0tn