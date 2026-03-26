Tiene 10 años y llevará a Tucumán al Mundial infantil del Barcelona

La historia de Francisco Noblega empezó con un mensaje en un grupo de WhatsApp y terminó convirtiéndose en una oportunidad que lo llevará a vivir una experiencia única. Con apenas 10 años, el mediocampista de las infantiles de Atlético Tucumán fue seleccionado para disputar la Barça Academy World Cup, el torneo internacional que organiza el FC Barcelona y que se jugará entre el 28 de marzo y el 3 de abril en España.
"Fran" es el tercero de cuatro hermanos y su vínculo con el deporte comenzó dentro de la propia familia. En un primer momento intentó seguir el camino de uno de sus hermanos mayores y probó con el rugby, pero pronto descubrió que su verdadera pasión estaba en otro lado. El fútbol terminó ganándole la pulseada. Desde los cinco años asiste a escuelitas deportivas y a los siete logró incorporarse a las divisiones infantiles del "Decano", donde se desempeña como mediocampista central. “Además de aprender, me gusta compartir con mis amigos”, explicó cuando le preguntaron qué es lo que más disfruta de jugar.
El mejor capítulo de su vida comenzó en diciembre pasado, cuando el club catalán realizó una clínica de entrenamiento en el complejo Las Cañas, en Yerba Buena. Durante cinco días, del 8 al 12 de ese mes, entrenadores vinculados al Barcelona trabajaron con niños de distintas edades bajo la metodología formativa de la institución. La noticia llegó a la familia de una manera inesperada. “Me enteré por un grupo de WhatsApp de mamis. Una comentó que se hacía la clínica y no dudamos en llevar a ‘Fran’”, contó Verónica Bianchini, madre de Francisco.
Durante esas jornadas, el niño participó de todas las actividades organizadas por los entrenadores y rápidamente comenzó a destacarse. Inicialmente jugó con chicos de su categoría, los nacidos en 2015, pero su rendimiento llamó la atención de los especialistas, que decidieron probarlo con jugadores mayores. “Primero lo pusieron con los chicos de 2015, pero al ver cómo jugaba lo hicieron participar con categorías más grandes”, relató Bianchini.
El reconocimiento que recibió, sin embargo, no estuvo vinculado únicamente a su rendimiento deportivo. Los organizadores también evaluaron valores vinculados al comportamiento dentro del grupo y al espíritu colectivo. “Seleccionaban a cinco niños que reflejaban los valores que ellos como club promueven y, en el caso de Fran, le entregaron el diploma por trabajo en equipo”, explicó su madre. Ese reconocimiento le permitió acceder a una segunda instancia del proceso: una nueva clínica que se realizó del 2 al 6 de febrero en Buenos Aires, donde se reunieron chicos de distintos puntos del país en busca de un lugar en el torneo internacional.
En la capital argentina el proceso fue todavía más competitivo. Aún así, el “Tucu”, como lo apodaron sus amigos de Buenos Aires, volvió a destacarse y dejó una muy buena impresión en los entrenadores del club catalán. La confirmación llegó poco tiempo después, de una manera muy particular. “El club envió una carta a la escuela para avisar que Fran había sido seleccionado y para justificar la ausencia que va a tener durante esos días”, contó Bianchini. De esa manera se confirmó lo que hasta ese momento era apenas una ilusión: Francisco Noblega debía viajar a España para disputar la Barça Academy World Cup y representar a la Argentina en el torneo.
En el torneo participarán academias de más de 40 países, y desde nuestro país serán 12 los pequeños representantes que buscarán dejar a la Argentina en lo más alto. Cabe destacar que Francisco es el único jugador tucumano que fue seleccionado para participar del certamen, donde defenderán los colores nacionales con el equipo “Argentina Grana”.
La participación en el evento implica también un esfuerzo importante para la familia. Tanto el viaje a Buenos Aires como el traslado a España demandan gastos que deben afrontar por su cuenta. Aunque el club ofrece facilidades para que los chicos viajen y se hospeden dentro de su estructura, los padres de Fran decidieron acompañarlo para que pueda vivir la experiencia con mayor tranquilidad. “Es mucho gasto, sinceramente. Pero es una oportunidad única para él y como padres debemos apoyarlo hasta el final”, recordó.
Como muchos chicos de su edad, también tiene referentes claros. Su jugador favorito es Lionel Messi, mientras que dentro del plantel del Barcelona admira al mediocampista Pedri. El club catalán, de hecho, ocupa un lugar especial en sus preferencias. “Mi club favorito es el Barcelona. Y en Argentina es River”, contó. En pocas semanas, ese vínculo con la institución española dejará de ser una simple admiración a la distancia: durante su estadía tendrá la oportunidad de conocer La Masía, el histórico centro de formación del club.
La posibilidad de recorrer ese lugar es una de las cosas que más lo entusiasman de todo el viaje. Para un chico que sueña con jugar al fútbol profesional, pisar ese espacio tiene un significado especial. Sin embargo, Fran tiene claro cuál es su objetivo a largo plazo. Cuando le preguntaron por su mayor sueño, no dudó. “Poder jugar en la selección argentina y ganar un Mundial”, respondió. Antes, sin embargo, tendrá la oportunidad de vivir una experiencia que para muchos chicos de su edad parece imposible: jugar un torneo internacional representando a su país, bajo la atenta mirada de las autoridades de uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo.