Tiene 10 años y llevará a Tucumán al Mundial infantil del Barcelona

La posibilidad de recorrer ese lugar es una de las cosas que más lo entusiasman de todo el viaje. Para un chico que sueña con jugar al fútbol profesional, pisar ese espacio tiene un significado especial. Sin embargo, Fran tiene claro cuál es su objetivo a largo plazo. Cuando le preguntaron por su mayor sueño, no dudó. “Poder jugar en la selección argentina y ganar un Mundial”, respondió. Antes, sin embargo, tendrá la oportunidad de vivir una experiencia que para muchos chicos de su edad parece imposible: jugar un torneo internacional representando a su país, bajo la atenta mirada de las autoridades de uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo.