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Llega "Apoyo Escolar": el opcional que podés conseguir con LA GACETA todos los martes

A partir de este 7 de abril, lanzamos una serie de 6 libros de actividades para fortalecer el aprendizaje del primer ciclo. El primer ejemplar, "Letra Cursiva", ya tiene fecha de estreno.

Llega Apoyo Escolar: el opcional que podés conseguir con LA GACETA todos los martes
Hace 2 Hs

El inicio de la etapa escolar trae consigo grandes desafíos, tanto para los niños como para sus familias. Con el objetivo de transformar el aprendizaje en un momento de juego y descubrimiento, LA GACETA presenta su nueva colección "Apoyo Escolar", una propuesta pedagógica integral que desembarca en todos los kioscos de diarios a partir del próximo martes 7 de abril.

Herramientas para el éxito escolar

La colección está compuesta por seis libros de actividades diseñados para acompañar el crecimiento educativo. Cada ejemplar cuenta con 60 páginas a todo color repletas de ejercicios de grafismo, trazos y escritura, permitiendo que los niños desarrollen su motricidad fina y comprensión lectora de manera autónoma y divertida.

¿Qué incluye la colección?

La serie ha sido curada para cubrir las necesidades clave del Primer Ciclo:

- Letra Cursiva: (Lanzamiento) ejercicios ideales para soltar la mano y perfeccionar el trazo.

- Abecedario: un recorrido visual y práctico por todas las letras.

- Imprenta Mayúscula: el primer paso fundamental para la lectoescritura.

- Aprender a Leer: actividades dinámicas para fomentar el hábito lector.

- Los Números: introducción al pensamiento lógico-matemático.

- Imprenta Mayúscula (Vol. 2): refuerzo de contenidos para fijar lo aprendido.

Llega Apoyo Escolar: el opcional que podés conseguir con LA GACETA todos los martes

Cómo conseguirla

El primer título, "Letra Cursiva", estará disponible desde el martes 7 de abril. Los lectores podrán adquirir cada libro de forma opcional junto con su ejemplar de LA GACETA de los días martes, por un precio de $5.500.

En tiempos donde las pantallas ganan terreno, esta colección en papel invita a los chicos a pintar, escribir y completar desafíos tangibles, convirtiéndose en el aliado perfecto para docentes y padres que buscan potenciar el rendimiento escolar desde casa.

Esta nota es de acceso libre.
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