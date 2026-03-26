Llega "Apoyo Escolar": el opcional que podés conseguir con LA GACETA todos los martes

El inicio de la etapa escolar trae consigo grandes desafíos, tanto para los niños como para sus familias. Con el objetivo de transformar el aprendizaje en un momento de juego y descubrimiento, LA GACETA presenta su nueva colección "Apoyo Escolar", una propuesta pedagógica integral que desembarca en todos los kioscos de diarios a partir del próximo martes 7 de abril.