Llega "Apoyo Escolar": el opcional que podés conseguir con LA GACETA todos los martes

El inicio de la etapa escolar trae consigo grandes desafíos, tanto para los niños como para sus familias. Con el objetivo de transformar el aprendizaje en un momento de juego y descubrimiento, LA GACETA presenta su nueva colección "Apoyo Escolar", una propuesta pedagógica integral que desembarca en todos los kioscos de diarios a partir del próximo martes 7 de abril.
Herramientas para el éxito escolar
La colección está compuesta por seis libros de actividades diseñados para acompañar el crecimiento educativo. Cada ejemplar cuenta con 60 páginas a todo color repletas de ejercicios de grafismo, trazos y escritura, permitiendo que los niños desarrollen su motricidad fina y comprensión lectora de manera autónoma y divertida.
¿Qué incluye la colección?
La serie ha sido curada para cubrir las necesidades clave del Primer Ciclo:
- Letra Cursiva: (Lanzamiento) ejercicios ideales para soltar la mano y perfeccionar el trazo.
- Abecedario: un recorrido visual y práctico por todas las letras.
- Imprenta Mayúscula: el primer paso fundamental para la lectoescritura.
- Aprender a Leer: actividades dinámicas para fomentar el hábito lector.
- Los Números: introducción al pensamiento lógico-matemático.
- Imprenta Mayúscula (Vol. 2): refuerzo de contenidos para fijar lo aprendido.
Cómo conseguirla
El primer título, "Letra Cursiva", estará disponible desde el martes 7 de abril. Los lectores podrán adquirir cada libro de forma opcional junto con su ejemplar de LA GACETA de los días martes, por un precio de $5.500.
En tiempos donde las pantallas ganan terreno, esta colección en papel invita a los chicos a pintar, escribir y completar desafíos tangibles, convirtiéndose en el aliado perfecto para docentes y padres que buscan potenciar el rendimiento escolar desde casa.