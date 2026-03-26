Una mujer circulaba con un arma de fuego cargada y varias dosis de cocaína por Las Talitas

Un procedimiento policial realizado durante la tarde del miércoles en Las Talitas permitió interceptar a una mujer que llevaba un arma de fuego cargada y varias dosis de cocaína entre sus pertenencias.
Según informó el comisario principal Diego Santillán Lezcano, el operativo tuvo lugar cerca de las 17 en calle Manuel Estrada, cuando un equipo de la DIDROP Las Talitas realizaba recorridos preventivos por la zona.
En ese contexto, los efectivos advirtieron la actitud sospechosa de una mujer que intentaba ocultar un objeto entre sus ropas. Ante esta situación, iniciaron un breve seguimiento hasta interceptarla.
Durante el palpado de seguridad, los policías encontraron un revólver calibre 22 cargado, además de siete ravioles de cocaína.
Tras el hallazgo, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR), desde donde se ordenó el secuestro de la droga. En tanto, el arma quedó incautada por disposición de la Fiscalía en lo Criminal en turno.
No se dictaron medidas privativas de la libertad contra la mujer, quien quedó supeditada a la causa. Será investigada por la procedencia del arma y por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes y Narcomenudeo.