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Los salarios subieron 2,5% durante enero, pero quedaron por debajo de la inflación

Según detalló el Indec, el incremento se produjo por los aumentos de 2,1% en el sector privado registrado, de 1,8% en el sector público y de 4% en el sector privado.

SALARIOS. Perdieron contra la inflación en el primer mes de 2026. SALARIOS. Perdieron contra la inflación en el primer mes de 2026.
Hace 6 Min

En el inicio del año, los salarios registraron una suba de 2,5% durante enero, aunque no lograron ganarle a la inflación del mismo período, que se ubicó en 2,9%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). 

El informe detalló que el crecimiento mensual de los sueldos se explicó por incrementos de 2,1% en el sector privado registrado, de 1,8% en el sector público y de 4% en el sector privado no registrado, mostrando diferencias entre los distintos segmentos del mercado laboral.

En términos interanuales, el índice de salarios acumuló una suba de 37,7%. Este avance estuvo impulsado por aumentos de 28,5% en el sector privado registrado, 30% en el sector público y un marcado 80,6% en el sector privado no registrado. En este caso, los ingresos lograron ubicarse 5,3 puntos porcentuales por encima de la inflación interanual, que fue de 32,4%.

Salarios registrados vs. inflación

Al analizar el desempeño de los salarios registrados, el índice mostró un incremento de 2,5% en enero, aunque con disparidades según el tipo de empleo.

Los datos mensuales indican que los trabajadores del sector registrado tuvieron en diciembre una suba de 2% en sus remuneraciones. Este resultado se compone de un aumento de 2,1% en el sector privado y de 1,8% en el sector público -con un alza de 2% en la administración nacional y de 1,7% en las provincias-.

En el desglose, las remuneraciones del sector público avanzaron 1,8% mensual y 30% interanual, mientras que las del sector privado registrado crecieron 2,1% en el mes y 28,5% en comparación con el mismo período del año anterior.

Sin embargo, frente a la inflación de enero (2,9%), los salarios registrados volvieron a quedar rezagados, profundizando la pérdida de poder adquisitivo en el corto plazo.

La dinámica de los salarios informales

El comportamiento de los salarios en el sector privado no registrado mostró una evolución distinta respecto del empleo formal. En enero, la mejora mensual fue de 4,4% y la suba interanual alcanzó el 80,6%. No obstante, estos datos corresponden en realidad a meses previos debido al desfase estadístico habitual que presenta este indicador.

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