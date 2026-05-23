Niños que no se pierden, mochilas que aparecen y perros bajo control: los usos insólitos de los tags en Argentina

Hay reportes sobre el uso de tags en reuniones masivas. En el Lollapalooza o en la costa atlántica cuando las playas están colmadas, más de un padre o madre no llegó a infartarse porque fueron con su hijo que tenía un localizador o tag. Si el nene se soltaba de la mano y se metía entre la gente, el tag, que no es un GPS de precisión quirúrgica en tiempo real, fue lo suficientemente efectivo para no poner a funcionar los protocolos de búsqueda porque resultaron tan útiles que en poco tiempo se ubicó al niño.