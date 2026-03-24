Cristina Kirchner salió al balcón para pedir Memoria, Verdad y Justicia

Con un pañuelo gigante con la leyenda “Memoria, Verdad y Justicia” desplegado sobre el balcón de San José 1111, la expresidenta Cristina Kirchner salió a saludar a los cientos de militantes de la agrupación La Cámpora, que se acercaron hasta ese lugar el marco de la conmemoración por los 50 años del último golpe de Estado en la Argentina.