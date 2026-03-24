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Cristina Kirchner salió al balcón para pedir Memoria, Verdad y Justicia

La expresidenta saludó a la militancia que se congregó frente a San José 1111. La Cámpora tiene previsto que su movilización pase frente al departamento de Constitución para exigir la liberación de CFK. 24 de marzo de 2026 - 14:08 X Bluesky Facebook Linkedin WhatsApp Telegram Mail 24M Cristina Fernández 24M Cristina Fernández (Enrique García Medina) Con un pañuelo gigante con la leyenda “Memoria, Verdad y Justicia” desplegado sobre el balcón de San José 1111, la expresidenta Cristina Kirchner salió a saludar a los cientos de militantes de la agrupación La Cámpora, que se acercaron hasta ese lugar el marco de la conmemoración por los 50 años del último golpe de Estado en la Argentina. La actividad fue parte del multitudinario despliegue callejero con que la organización decidió homenajear a los 30 mil desaparecidos durante la última dictadura y hacerse eco de la campaña “Cristina Libre”. Otro de los objetivos fue también reivindicar las políticas de r

La expresidenta Cristina Kirchner salió a saludar a los cientos de militantes de la agrupación La Cámpora La expresidenta Cristina Kirchner salió a saludar a los cientos de militantes de la agrupación La Cámpora
Hace 34 Min

Con un pañuelo gigante con la leyenda “Memoria, Verdad y Justicia” desplegado sobre el balcón de San José 1111, la expresidenta Cristina Kirchner salió a saludar a los cientos de militantes de la agrupación La Cámpora, que se acercaron hasta ese lugar el marco de la conmemoración por los 50 años del último golpe de Estado en la Argentina.

La actividad fue parte del multitudinario despliegue callejero con que la organización decidió homenajear a los 30 mil desaparecidos durante la última dictadura y hacerse eco de la campaña “Cristina Libre”.

Otro de los objetivos fue también reivindicar las políticas de reparación histórica impulsadas particularmente por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Como desde hace varios años, La Cámpora decidió concentrarse frente a la exESMA y de allí marchar hasta la Plaza de Mayo. La singularidad de este año fue que se decidió pasar por donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria y proscripción política tras ser condenada en denominada la Causa Vialidad.

CFK se asomó varias veces al balcón de su departamento. La primera fue apenas comenzaron a llegar los primeros tramos de la caravana, al cántico de “vamos a volver/ a volver, vamos a volver”.

Luego entró y volvió a salir, quedando a la espera de que llegara el grueso de la movilización que avanzó por Avenida del Libertador durante varias cuadras.

No solamente vitorearon a la expresidenta sino que también exigieron su liberación, como parte de la campaña “Cristina Libre”, que tiene eco en varias ciudades y países.

“A 50 años del Golpe de Estado cívico militar, seguimos caminando”, escribió el diputado Máximo Kirchner, referente de esa agrupación y encargado de parte de los preparativos en todo el país para la marcha por el Día de la Memoria.

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