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Anulan en Tucumán una condena a perpetua por femicidio

Un tribunal de Impugnación dispuso que se haga un nuevo juicio por el hecho. Los acusadores recurrieron a la Corte.

BATALLA PROCESAL. El caso, que estuvo cargado de polémicas, se ventiló en el Centro Judicial de Monteros. BATALLA PROCESAL. El caso, que estuvo cargado de polémicas, se ventiló en el Centro Judicial de Monteros.
Micaela Pinna Otero
Por Micaela Pinna Otero Hace 4 Hs

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