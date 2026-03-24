El cine tuvo en Rómulo Berruti a una filosa espada

Detrás de su amabilidad y su sonrisa, discurría la severidad, exigencia y precisión que sólo los apasionados sabedores de un arte tienen. Rómulo Berruti entrelazó sus conocimientos del papel de los grandes diarios (donde lo leían quienes querían saber qué película ir a ver) con la masividad de la televisión con el mítico ciclo “Función privada”, en el cual presentaron en la noche del sábado durante 18 años (entre 1983 y 2001, principalmente por la ex ATC, hoy la TV Pública) un filme junto a Carlos Morelli. En una reciente entrevista por radio, reconocieron que no todas las que pasaron por el ciclo -el más exitoso del rubro en el país- eran las que realmente querían, sino las que la distribuidora les daba; por ello, podían realizar críticas fuertes a lo que ellos mismos iban a proyectar minutos después. La única consigna que respetaban era no saber qué iba a decir el otro hasta el momento del programa y que fuesen producciones que no habían tenido un importante recorrido en el circuito comercial.