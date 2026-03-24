El cine tuvo en Rómulo Berruti a una filosa espada

Detrás de su amabilidad y su sonrisa, discurría la severidad, exigencia y precisión que sólo los apasionados sabedores de un arte tienen. Rómulo Berruti entrelazó sus conocimientos del papel de los grandes diarios (donde lo leían quienes querían saber qué película ir a ver) con la masividad de la televisión con el mítico ciclo “Función privada”, en el cual presentaron en la noche del sábado durante 18 años (entre 1983 y 2001, principalmente por la ex ATC, hoy la TV Pública) un filme junto a Carlos Morelli. En una reciente entrevista por radio, reconocieron que no todas las que pasaron por el ciclo -el más exitoso del rubro en el país- eran las que realmente querían, sino las que la distribuidora les daba; por ello, podían realizar críticas fuertes a lo que ellos mismos iban a proyectar minutos después. La única consigna que respetaban era no saber qué iba a decir el otro hasta el momento del programa y que fuesen producciones que no habían tenido un importante recorrido en el circuito comercial.
Berruti falleció el domingo a los 88 años. En la década del 60 comenzó a escribir sobre cultura en el diario El Mundo y luego intervino en Crítica, pasos previos antes de llegar a Clarín y ser jefe de la sección Espectáculos por 26 años (también salieron notas con sus firma en La Prensa, Somos y Gente). En radio condujo los programas “Detrás del espejo” y “Plumas, bikinis y tangos”. También desarrolló sus conocimientos en el teatro (era sobrino del dramaturgo Alejandro Berruti) y en la música popular. Su habilidad más notoria fue unir la filosa mirada de quien es un experto en cine con la sensibilidad de contar su opinión al público general de un modo llano y sencillo, sin dejar de lado la sentencia.
Semblanza
Argentores lo evocó con una especial semblanza: “Figura ineludible del periodismo de espectáculos y de la difusión cultural en nuestro país, por su destacada e incansable labor, fue galardonado con el Premio Konex en 1987 y se desempeñó como jurado de prestigiosos galardones como el María Guerrero, el Martín Fierro y el Cóndor de Plata, además de participar en múltiples ediciones del Gran Jurado de los propios Premios Konex. Deja un legado fundamental para nuestra cultura y para todos los autoras, autores, directoras, directores, actrices y actores que encontraron en su trabajo un espacio de respeto, difusión y enorme valoración de sus obras”.
Y su amigo Morelli lo despidió en las redes sociales: “Rómulo nos dejó. Y el vacío es tan abismal como doloroso. Pero también la memoria es tan indeleble como estimulante. Por eso prefiero regresar a ese pasado que se confunde con el presente, levantar con mi amigo y mi compañero la copa del cierre de cada emisión, y despedirlo, apenas, hasta el sábado que viene”.