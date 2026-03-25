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Cartas de lectores: el CAPS de San Rafael
Hace 6 Hs

Lo primero es la salud... primero estás vos y otros avisos que nos dan esperanza y nos hacen soñar que no estamos equivocados con nuestro voto, que nuestros gobernantes realizan su labor como prometieron en su campaña, arduamente, sin descanso, lo que la población creyó y cree todavía que todo será mejor, con sus asesores quienes señalan sus aciertos y sus errores. Pero no le informaron a nuestro mandatario que en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de San Rafael los profesionales de la salud no pueden realizar su labor dignamente. No le dijeron que por tercer año consecutivo empezaron las refacciones, que tuvieron que trasladarse a un lugar denominado La Casona, la cual no era apta; que posteriormente fueron ubicados en una carpa, aunque sea increíble, y hoy atienden en la biblioteca de la escuela. LA GACETA publicó gentilmente varias cartas de esta situación, con fotografías incluidas, y todo sigue igual. Opino que esto roza con lo impío. Al parecer no se obró con la prontitud que requiere esta pequeña gran obra o tal vez pensaron que lo arriba mencionado es algo indebido. De persistir esta lentitud tendremos que hacer una colecta entre los vecinos, rifas o lo que esté a nuestro alcance para dar solución de una vez por todas a los niños, ancianos, discapacitados, embarazadas, etc. que esperan con estoicismo y fe su CAPS para ser atendidos como corresponde.

Víctor Hugo Rodríguez                                                    

Ballesteros 264 - San Isidro de Lules

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