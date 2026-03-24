¿Se casan Luis Miguel y Paloma Cuevas? La frase de Cristian Castro que desató rumores

La relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas se hizo pública en 2022 y desde entonces se consolidó con apariciones conjuntas y acompañamiento en giras. La empresaria española, con fuerte presencia en el ámbito social europeo, mantiene un vínculo de larga data con el cantante, lo que refuerza las versiones sobre un posible casamiento que, por ahora, sigue sin confirmación oficial.