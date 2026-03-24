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¿Se casan Luis Miguel y Paloma Cuevas? La frase de Cristian Castro que desató rumores

El comentario surgió en medio de una charla distendida sobre la relación entre ambos cantantes.

¿Se casan Luis Miguel y Paloma Cuevas? La frase de Cristian Castro que desató rumores
Hace 2 Hs

El cantante Cristian Castro generó revuelo al sugerir que Luis Miguel podría casarse con Paloma Cuevas. Durante una entrevista en el programa Ventaneando, el artista lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Déjame cantar en tu boda”, alimentando las especulaciones sobre un posible casamiento del llamado “Sol de México”.

El comentario surgió en medio de una charla distendida sobre la relación entre ambos cantantes. Castro, hijo de Verónica Castro, expresó su deseo de compartir escenario con Luis Miguel y dejó entrever que el vínculo del artista con Cuevas podría dar un paso más. Aunque no hubo confirmación oficial, la declaración bastó para reactivar versiones sobre una boda cercana.

La relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas se hizo pública en 2022 y desde entonces se consolidó con apariciones conjuntas y acompañamiento en giras. La empresaria española, con fuerte presencia en el ámbito social europeo, mantiene un vínculo de larga data con el cantante, lo que refuerza las versiones sobre un posible casamiento que, por ahora, sigue sin confirmación oficial.

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