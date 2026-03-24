La deuda en la Copa Argentina, que en Atlético Tucumán se juramenteron saldar esta temporada

Este año se le presenta a Atlético una oportunidad especial para torcer el rumbo. Tiene un debut (a priori) accesible contra Sportivo Barracas, equipo que milita en la Primera C, pero no debe descuidarse bajo ningún punto de vista. El conjunto de 25 de Mayo y Chile ya sabe de tropiezos inesperados ante rivales de menor jerarquía, como la derrota 3-1 contra Estudiantes de Río Cuarto cuando este militaba en la Primera Nacional o aquella caída 1 a 0 con Defensores de Belgrano en Salta en 2016, cuando el rival jugaba en la B Metropolitana. Estos antecedentes funcionan como una alarma necesaria para evitar el exceso de confianza.