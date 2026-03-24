La deuda en la Copa Argentina, que en Atlético Tucumán se juramentaron saldar esta temporada

En Atlético hay una deuda pendiente. La Copa Argentina, esa misma que supo darle a los hinchas alegrías memorables que aún brillan en las páginas doradas de la institución, hace tiempo le es un torneo esquivo. Sí, es el mismo certamen en el que festejó una victoria histórica sobre San Martín en el clásico de 2013 y el mismo en el que estuvo a punto de alcanzar la gloria contra River en la final de 2017.
Sin embargo, para el hincha “decano”, aquellas hazañas hoy solamente sirven para apelar a la nostalgia, porque hace varios años que el torneo federal se convirtió en un verdadero dolor de cabeza. Para dimensionar esta racha vale un dato clave: desde que alcanzó aquella final en Mendoza en 2017, en la que cayó 2 a 1 contra el “Millonario”, Atlético no logró superar los octavos de final.
En las últimas ediciones el camino siempre se cortó prematuramente, con eliminaciones consecutivas contra Newell’s y Colón en 16avos durante 2018 y 2019, seguidas por caídas en 32avos frente a River e Independiente, sumado al duro golpe contra Estudiantes de Río Cuarto en 2023 y la reciente despedida contra Gimnasia La Plata en 16avos durante 2024. La última, en 2025, fue tal vez una de las más dolorosas:_tras vencer a Boca en segunda ronda, perdió un partido parejísimo con Newell´s en octavos, siendo su mejor actuación en los últimos años.
El diagnóstico puede no tener una respuesta única, pero sí una interpretación digna de tener en cuenta que ayuda a entender esta merma en el rendimiento. Para el “Decano”, históricamente, la Copa Argentina ha sabido ser una prioridad secundaria detrás del torneo local. Durante los primeros años tras el ascenso de 2015, y salvo la epopeya de 2017, Atlético priorizó el campeonato doméstico y las copas internacionales de turno. En ese contexto la Copa quedaba al margen, llegando a los encuentros con equipos rotativos y menos ímpetu o motivación por ganar.
En los últimos años la tónica se mantuvo parecida pero con un matiz diferente, ya que sin competencia internacional de por medio el club siguió priorizando el torneo local por el imperativo de no descuidar la tabla de promedios y mantenerse a tiro ante alguna oportunidad de volver a clasificar a una copa. Esta mirada pragmática, aunque lógica desde lo institucional para cuidar la categoría, terminó vaciando de competitividad a un certamen que premia la épica y el hambre de gloria.
Este año se le presenta a Atlético una oportunidad especial para torcer el rumbo. Tiene un debut (a priori) accesible contra Sportivo Barracas, equipo que milita en la Primera C, pero no debe descuidarse bajo ningún punto de vista. El conjunto de 25 de Mayo y Chile ya sabe de tropiezos inesperados ante rivales de menor jerarquía, como la derrota 3-1 contra Estudiantes de Río Cuarto cuando este militaba en la Primera Nacional o aquella caída 1 a 0 con Defensores de Belgrano en Salta en 2016, cuando el rival jugaba en la B Metropolitana. Estos antecedentes funcionan como una alarma necesaria para evitar el exceso de confianza.
Un cuadro accesible
Si logra sortear el debut con autoridad, el cuadro no asoma grandes “cucos” hasta instancias más avanzadas, ya que en la próxima ronda enfrentaría a Talleres de Córdoba, que viene de vencer a Argentinos de Merlo, y de continuar avanzando recién podría toparse con Unión o Independiente en octavos y con River en unos eventuales cuartos de final. Es un camino que permite soñar con recuperar el protagonismo perdido si se lo encara con la seriedad que amerita.
El encuentro de este miércoles, que se disputará desde las 19 en el estadio “Ciudad de Caseros”, llega en un momento anímico ideal para el conjunto de Julio César Falcioni. Tras obtener su primera victoria (sobre Gimnasia La_Plata el viernes), volver a ganar en esta oportunidad podría elevar la confianza del plantel a niveles que todavía no ha conseguido en lo que va del año.
La oportunidad que se le presenta al “Decano” para volver a juntar victorias en un certamen que supo sonreírle está sobre la mesa. En Caseros puede dar el primer paso para reencontrarse con esa mística copera que alguna vez hizo vibrar a gran parte de la provincia.