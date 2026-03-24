¿De qué murió Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans? Tenía solo 43 años

El empresario Leonid Radvinsky, conocido por ser el principal accionista de OnlyFans, murió a los 43 años tras padecer cáncer, según confirmó la propia compañía. La empresa informó que el empresario falleció “en paz” luego de una larga enfermedad, mientras que su familia pidió respeto y privacidad en este momento.
La muerte de Radvinsky responde, de acuerdo con la información oficial, a complicaciones derivadas de un cáncer, aunque no se detalló públicamente el tipo específico de la enfermedad. La noticia fue confirmada a medios internacionales y rápidamente generó repercusión en el mundo tecnológico y en la industria del contenido digital para adultos, donde el empresario mantenía un perfil extremadamente bajo.
Radvinsky había adquirido la participación mayoritaria de OnlyFans en 2018 a sus fundadores, Guy Stokely y Tim Stokely, y transformó la plataforma en un negocio multimillonario. El sitio, lanzado en 2016, creció de forma exponencial durante la pandemia y se convirtió en una de las principales vías de monetización para creadores de contenido, especialmente en el ámbito del entretenimiento para adultos.
Nacido en Odesa, en Ucrania, y criado en Chicago, el empresario residía en Florida. Además de su éxito empresarial, desde la compañía destacaron su participación en iniciativas filantrópicas. Su fallecimiento abre ahora interrogantes sobre el futuro de OnlyFans y el control de su matriz, Fenix International, en un negocio valuado en miles de millones de dólares.