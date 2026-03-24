¿De qué murió Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans? Tenía solo 43 años

Radvinsky había adquirido la participación mayoritaria de OnlyFans en 2018 a sus fundadores, Guy Stokely y Tim Stokely, y transformó la plataforma en un negocio multimillonario. El sitio, lanzado en 2016, creció de forma exponencial durante la pandemia y se convirtió en una de las principales vías de monetización para creadores de contenido, especialmente en el ámbito del entretenimiento para adultos.