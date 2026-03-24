“Era todo mentira”: el relato de tres gitanas que dejaron la adivinación y contaron el engaño

De acuerdo con su relato, el aprendizaje no respondía a técnicas formales sino a la repetición de conductas observadas desde la infancia. “Lo aprendí de mi tía, de mi mamá. Es algo que se va escuchando, una cultura de años”, explicó Sonia. Las mujeres señalaron que durante décadas muchas personas acudieron a ellas buscando respuestas sobre problemas de salud, amor o dinero, impulsadas por la creencia en fuerzas sobrenaturales.