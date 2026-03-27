Luzu TV llega a Tucumán: lanzan una masterclass de streaming con productoras de “Nadie Dice Nada”

Quiénes vienen y por qué importa

La capacitación estará a cargo de Tati Roust, Ange Ledesma y Vale Iudica, productoras que formaron parte del desarrollo de programas como “Nadie Dice Nada” y “Antes Que Nadie”, dos de los formatos más consumidos del streaming local. No vienen a dar una charla motivacional: vienen a contar cómo se hace.