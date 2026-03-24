El histórico regreso de AC/DC a River: un pacto renovado con el rock

Es innegable que el paso del tiempo dejó huellas en la forma en que se vive el recital: las pantallas de los teléfonos celulares multiplicaron la escena y la división del campo fragmentó una experiencia que en el pasado solía ser más homogénea. Sin embargo, hacia el final de la noche, la intensidad volvió a concentrarse de forma explosiva con himnos como “You Shook Me All Night Long”, “Whole Lotta Rosie” —esta vez con una proyección en pantalla reemplazando a la clásica muñeca inflable— y “Let There Be Rock”, donde un infinito solo de Angus lo encontró girando sobre el suelo en una tarima elevada, llevando el tiempo al límite. Finalmente, el cierre definitivo llegó con “T.N.T.” y los épicos cañonazos de “For Those About to Rock (We Salute You)”, coronando una ceremonia inolvidable que brilló por la certeza de que todo ocurrió exactamente como debía ocurrir.