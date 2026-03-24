Cartas de lectores: Los 70

El 24 de marzo de 1976 tiene un antecedente remoto… en el año 1961, Fidel Castro habla en La Habana, y sorprende a todos con sus palabras: “…soy marxista-leninista y lo seré toda mi vida”. Su designio de entrenar y destacar guerrillas armadas en casi todos los países del subcontinente latinoamericano generó enfrentamientos entre hermanos que, con los aterradores ingredientes que toda guerra supone, mantiene enemistada a la sociedad hasta hoy... las jóvenes generaciones desconocen lo realmente sucedido... La intención fue explicitada por Ernesto Guevara, el Che, cuando le preguntaron si habría elecciones en Cuba; respondió: Sí, habrá elecciones… con Partido único… Partido único significa sociedad comunista, desaparición de la propiedad privada, dominio estatal de los medios de producción, economía dirigida, orientación de la educación al marxismo, prensa única y adicta, represión de los disidentes, persecución religiosa, rechazo y represión al sexualmente distinto y a las políticas de género, opacidad y sigilo en las decisiones gubernamentales… La guerra provocada se extendió por casi todos los países de América Latina, basada en la falacia de que se combatía solamente regímenes militares. Al menos en Argentina, los ataques se produjeron contra gobiernos civiles elegidos libremente por el pueblo: Arturo Frondizi, Arturo Illia, Héctor Cámpora, Juan Perón, Estela Martínez e incluso el plebiscitado mandato de Raul Alfonsin los sufrieron … el reclutamiento de jóvenes militantes, alumnos del ciclo secundario, fue una de las tantas aberraciones que se conocieron en la época… desaparición de personas provocadas por fuerzas legales, fue también una horrible consecuencia de los enfrentamientos. Finalmente, disposiciones gubernamentales desde 2003 en adelante negaron la existencia de guerra y cambiaron el enfoque de responsabilidades… situación que, como suele suceder, investigaciones imparciales están poniendo ahora en su lugar. Los jóvenes nacidos en esa época tendrán una visión ecuánime de lo verdaderamente sucedido.