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Cartas de lectores: el golpe
Hace 3 Hs

El 24 de Marzo se recuerda como uno de los hechos más sangrientos de la historia argentina. En 1976, los argentinos nos vimos a la madrugada estremecidos, un movimiento cívico militar, con predominio absoluto de los segundos, tumbó a un gobierno genuflexo que en muchos aspectos violaba los derechos humanos y hacía malabares a escasos seis meses de que se pudiera elegir nuevamente un nuevo gobierno. Ya en ese entonces el terror y la lucha que brindaban las bandas armadas de la ultraderecha y la izquierda tornaban  inútil que los hombres democráticos se pudieran expresar. Aún recuerdo esos tristes momentos. Vimos desaparecer de a poco a muchas personas que sin pertenecer a estas bandas eran arrestadas y desaparecían sin tener siquiera un juicio previo. Las fuerzas democráticas eran impotentes para tratar de buscar a esos seres que nunca más aparecieron. Se podría decir tantas cosas de esa época… menos mal que con la lucha denodada de personas valientes se pudo alumbrar un 30 de octubre de 1983 con el triunfo de Raúl Alfonsín, quein encarnó la restauración democrática encarcelando y juzgando a los miembros de las juntas militares y de los cabecillas del ERP y montoneros. En las condenas tuvo una destacada y valiente actuación el fiscal Julio César Strassera. Ojalá no se vuelva a esos tiempos. A la democracia se la añora cuando se la pierde, no cometamos ese error.

José Luis Avignone                                                         

Marcos Paz 922 - S. M. de Tucumán

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