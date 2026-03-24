Cartas de lectores: Día de la Memoria

El 9 de julio de 1966 comencé a conocer al autoritarismo socio-político.-económico cuando Tucumán y Argentina celebraban mediante fiesta cívico-militar los 150 años de la Declaración de la Independencia. Estaba presidida por un general quien a las tres semanas del acontecimiento patrio había derrocado al Sr. Presidente Dr. Arturo Illía, llamando al golpe fascista Revolución Argentina. Dos meses después decretó la Ley N°16.926, disponiendo la intervención a siete ingenios azucareros, sumando cuatro y más produciendo el cierre de 11 ingenios y el éxodo de 250.000 personas sin trabajo. El 25/5/1973 vuelve la democracia hasta el 24/3/1976, fecha que fue derrocada la Sra. Presidenta de la Nación por otro dictador militar imponiendo el programado Proceso de Reorganización, ejecutado por Plan Cóndor y cometiendo excesos de lesa humanidad. El 10/12/1983 renace nuevamente la democracia con presidente elegido por el pueblo. Conclusión: el tiempo envejece pero jamás olvidaré lo que he vivido.