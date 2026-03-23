El barro en los burgos imaginales de Agustín Conde De Boeck: reseña de El Estudiante de Gotinga

“con aplicación y maldad, los propios demiurgos han fabricado un proscenio donde hasta ellos mismos son muñecos, y muñequería es la ciencia que no sólo crea cerebros y homúnculos, sino también, y muy especialmente, dioses. Y en una cadena infinita de demiurgias segundas y ontologías subarrendadas, no hay ojo que sea capaz de divisar, ni siquiera al fondo, a un solo ente que no tenga bien abrocados en sus extremidades los hilos que conducen hacia otro marionetista. Y cuando digo hilo, me estoy expresando más allá de toda metáfora: son hilos físicos, invisibles y sutiles, pero muy observables, o al menos muy inferibles como cosas-en-sí. Las teorías del futuro demostrarán muy paulatinamente que esos hilos o cuerdas son la estofa de la materia y que su naturaleza une a la criatura móvil con el demiurgo menor que la dirige, criatura ésta, a su vez, también dirigida por cuerdas que conducen hacia otra mano. Y todo, plano tras plano de realidad, se anonada en esta pantomima” El estudiante de Gotinga, pág. 362