Polémica con Lumilagro: el mensaje que desató indignación en redes

Tras conocerse que la histórica empresa apagó sus hornos para importar termos de Asia y despidió a 170 empleados, publicaron un tuit donde preguntaban a sus clientes si preferían que "los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $100 mil de más", sumado a la desafortunada comparación de que se automatizaron "igual que en los 70's". Desató una ola de furia incontrolable. Los usuarios de la red social no perdonaron la falta de empatía y liquidaron al Community Manager (CM) y a la directiva de la empresa con respuestas lapidarias.