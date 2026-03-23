Polémica con Lumilagro: el mensaje que desató indignación en redes

El intento de "rebranding" por parte de Lumilagro se transformó en uno de los peores desastres de relaciones públicas del último tiempo. la cuenta oficial de la marca en X (ex Twitter) lanzó una serie de mensajes provocadores que actuaron como un bidón de nafta en la conversación pública.
Tras conocerse que la histórica empresa apagó sus hornos para importar termos de Asia y despidió a 170 empleados, publicaron un tuit donde preguntaban a sus clientes si preferían que "los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $100 mil de más", sumado a la desafortunada comparación de que se automatizaron "igual que en los 70's". Desató una ola de furia incontrolable. Los usuarios de la red social no perdonaron la falta de empatía y liquidaron al Community Manager (CM) y a la directiva de la empresa con respuestas lapidarias.
"En la vida vuelvo a comprar algo": el llamado al boicot
La reacción más contundente y unánime entre los usuarios de redes sociales fue la decisión de castigar a la empresa donde más le duele: las ventas. .
"Fua bldo, en la puta vida vuelvo a comprar algo Lumilagro, sáquense el termo de la cabeza y métanselo en el orto", disparó el usuario @termoreno_.
En esa misma línea, @matias_lsci aseguró: "Prefiero gastar 100 mil pesos más y comprar algo de cualquier otra marca".
"Preferiría que dejen de hacer marketing con la crueldad porque cuando los trabajadores volvamos a tener el poder adquisitivo de antes, no les vamos a comprar una mierda a ustedes. Una pena porque solían ser una gran marca argentina", lamentó @makearggayagain.
"Se convirtieron en una empresa de cuarta que compra termos chinos de pésima calidad para ponerles el sello de ustedes a costa de destruir el trabajo argentino", sentenció @TanoGiuliani.
El peor timing posible
Por último, el error comunicacional se potenció al máximo por el contexto histórico. La frase donde el CM celebra que la empresa volvió a "crecer igual que en los 70's" no pasó desapercibida, especialmente considerando que se publicó durante el fin de semana del Día de la Memoria.
"¿'Igual que en los 70' a 24hs de un 24 de marzo? Son unos reverendos hijos de puta", estalló el usuario @unfortin, resumiendo el sentir generalizado de una red social que decidió no perdonarle a Lumilagro su polémico festejo virtual.