Copa Argentina: Falcioni mete mano en el equipo y prepara cambios para el debut de Atlético Tucumán

En ese sentido, el entrenador podría realizar al menos cinco modificaciones para el duelo de este miércoles. Tomás Durso, Leonel Di Plácido, Juan Infante, Lautaro Godoy y Alexis Segovia se perfilan como las principales novedades en el “11” inicial para intentar comenzar el camino federal con el pie derecho. De esta manera, piezas clave como Luis Ingolotti, Maximiliano Villa, Ignacio Galván y Ezequiel Ham esperarían su oportunidad en el banco de suplentes.