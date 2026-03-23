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Copa Argentina: Falcioni mete mano en el equipo y prepara cambios para el debut de Atlético Tucumán

Con el objetivo de dosificar cargas tras una seguidilla intensa, el "Emperador" realizará variantes para enfrentar a Sportivo Barracas.

CAMBIO DE AIRE. Julio César Falcioni podría incluir variantes significativas en el equipo titular de Atlético Tucumán de cara al debut por Copa Argentina. CAMBIO DE AIRE. Julio César Falcioni podría incluir variantes significativas en el equipo titular de Atlético Tucumán de cara al debut por Copa Argentina. OSVALDO RIPOLL / LA GACETA
Hace 1 Hs

Julio César Falcioni evalúa variantes significativas de cara al estreno en la Copa Argentina ante Sportivo Barracas, pactado para el miércoles a las 15 en el estadio “Ciudad de Caseros.” El motivo no es caprichoso: el plantel llega con una carga considerable de minutos tras las últimas semanas de competencia, por lo que el “Emperador” busca aliviar piernas y dar aire a los futbolistas que más rodaje acumulan.

En ese sentido, el entrenador podría realizar al menos cinco modificaciones para el duelo de este miércoles. Tomás Durso, Leonel Di Plácido, Juan Infante, Lautaro Godoy y Alexis Segovia se perfilan como las principales novedades en el “11” inicial para intentar comenzar el camino federal con el pie derecho. De esta manera, piezas clave como Luis Ingolotti, Maximiliano Villa, Ignacio Galván y Ezequiel Ham esperarían su oportunidad en el banco de suplentes.

Las vueltas de Infante y Durso representan los retornos más esperados tras un extenso tiempo de inactividad. Para ambos será fundamental sumar minutos de competencia real para recuperar ritmo y ganar la continuidad perdida.

En cuanto a la logística, la delegación partirá mañana a las 11 hacia Buenos Aires vía aérea. Una vez en Capital, el cuerpo técnico ajustará los últimos detalles tácticos antes del encuentro y emprenderá el regreso a la provincia el jueves por la mañana.

Atlético tiene casi todo listo para el debut. Si bien se enfrenta a un rival de menor jerarquía, el mensaje de Falcioni es claro: no hay margen para el exceso de confianza si se pretende avanzar de fase sin sobresaltos.

Temas Julio César FalcioniCopa ArgentinaLeonel Di PlácidoJuan InfanteTomás DursoIgnacio Galván
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