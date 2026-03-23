Maripas Caraque, la tucumana que a los 14 años desafía límites y se gana su lugar en el motocross

Todavía cuesta en algunos ambientes aceptar que una mujer puede destacarse en deportes que durante años fueron territorio casi exclusivo de varones. De a poco eso cambia, empujado por nombres que se ganan su lugar a base de talento y carácter. Maripas Caraque es uno de ellos. Tiene 14 años, es tucumana, de Concepción, y ya está dando pelea en un terreno que no perdona a nadie.
El último fin de semana lo volvió a demostrar en Córdoba. En la primera fecha del MX Córdoba, disputada en Pilar, se subió al podio luego de dos mangas sólidas. Terminó tercera en la primera y ganó la segunda, lo que le permitió cerrar la fecha en el segundo puesto de la general, a apenas dos puntos de la cima.
En su casa la noticia se vivió casi con asombro. El resultado sorprendió por el nivel del circuito, por la exigencia de la fecha y también por lo que implicaba abrir el campeonato en una pista de semejante dificultad. “No esperábamos este resultado, y menos en la primera carrera, en un circuito duro, técnico y con saltos peligrosos. Hubo chicos que se accidentaron”, contó Ynes Contreras, su mamá, en diálogo con LA GACETA.
La indicación familiar antes de salir a pista fue simple. Cuidarse. Ir tranquila. No exponerse de más. Maripas escuchó, salió a correr y respondió. “Había muchas pilotos y ella es chica, tiene menos experiencia”, relató Contreras.
Su vínculo con el motocross empezó temprano, primero como una travesura que paso a paso se transformó en pasión. Tenía nueve años cuando se subió a una moto en un campeonato del NOA, en Tafí, siguiendo de cerca a su hermano, que también corría. Al principio era apenas un hobby. Encima, ni siquiera tenía una moto preparada para competir. Con el tiempo pasó a la categoría 85 sin recorrer antes otras divisionales formativas, y desde entonces empezó a avanzar.
“Cuando me dijo que quería correr casi me da un infarto. Después compramos la moto que necesitaba para que no se golpee”, recordó su mamá. La apuesta familiar fue total. Y la respuesta de Maripas llegó rápido. Sumó títulos en el NOA, se metió en la pelea y fue escalando de categoría hasta pasar de 85 a 250, además de dejar atrás la divisional principiante para instalarse en Promocional.
En 2025 fue subcampeona en Damas B en Córdoba y campeona del NOA en Promocional A y Damas A. A eso le agregó una experiencia internacional que no pasó desapercibida. En Panamá, invitada por la federación local, corrió un torneo internacional y terminó primera con podio en ambas mangas. El dato toma otra dimensión cuando se mira el detalle. Corrió contra pilotos varones de distintos países, en una moto distinta de la que usa habitualmente y en una pista completamente diferente a las que suele transitar.
“A Maripas le tocó competir con chicos de más de 18 años y ella, con 14, les compite de igual a igual. Pelea primeros puestos contra ellos”, remarcó Contreras. Y fue más allá al recordar lo que vivieron en Panamá. “Corrió contra chicos de Estados Unidos, Alemania y Brasil”, expresó.
Ese recorrido también le mostró la parte menos amable del ambiente. La madre de la piloto contó que más de una vez sintieron miradas de costado por el simple hecho de que Maripas fuera mujer. “La miran de reojo, como si por ser mujer no pudiera ser piloto. Nos pasó de vivir situaciones en las que la aíslan por practicar motocross. A veces no aceptan que una mujer les gane, le tiran la moto o en pista tratan de sacarla”, afirmó.
Lejos de frenarla, todo eso parece empujarla todavía más. Según quienes la acompañan, arriba de la moto cambia el gesto, la cabeza y la forma de pararse frente a cada desafío. “Ella es muy competitiva. Sale a pista con la idea de darlo todo. Quiere dar lo mejor y muchas veces se olvida de los límites en pistas peligrosas porque quiere ser la mejor”, señaló Contreras.
Aunque esa ambición también viene acompañada por una exigencia interna fuerte. “Lo disfruta y también lo vive con ansiedad porque se pone mucha presión. Una vez que llega al partidor se olvida de todo, se mete en la carrera y la disfruta. También sufre cuando no logra lo que quiere. Desde afuera la ayudamos para que se enfoque y se cuide”, agregó.
Fuera de la pista aparece otra Maripas. Más tranquila, afectuosa, querida por quienes la conocen en Concepción y en cada circuito por el que pasó. Su mamá la define con ternura. “Es amorosa, tiene muchos amigos donde va, sigue en contacto con la gente que conoce en las competencias y también con los chicos de Concepción. Todos la conocen porque genera vínculos con todos”, dijo.
En esa descripción también aparece un dato importante de su vida cotidiana. Maripas tiene TDAH y dislexia, una condición que vuelve cada avance todavía más valioso para su entorno. “Cada logro es el triple”, resumió su mamá.
Sostener esta carrera deportiva demanda una entrega enorme. Viajes, motos, entrenamientos, combustible, inscripciones, permisos escolares y una agenda familiar organizada al detalle. En muchos casos, todo queda en manos de Ynes, que acompaña a su hija a solas en buena parte del recorrido. “Todo sale de mi bolsillo. En algunas carreras recibimos colaboración, aunque es mucho para nosotras, hasta en lo más mínimo”, comentó.
La preparación para lo que viene también exige esfuerzo. En abril, Maripas correrá por primera vez el Campeonato Argentino de Motocross en Neuquén, que reunirá pilotos del país y de países vecinos. La previa incluye gimnasio, trabajo con psicólogo deportivo y viajes frecuentes a Córdoba para entrenar con su instructor. “Nos preparamos a full. La lluvia limita bastante los entrenamientos, así que viajamos a Córdoba los fines de semana. Nos organizamos con permiso del colegio, salimos el viernes a la mañana y a la tarde ya está entrenando. El sábado y el domingo también, y después volvemos a Concepción”, explicó Contreras.
La mamá sabe mejor que nadie lo que cuesta acompañar un sueño así. También lo que significa verlo crecer. “Mientras ella lo disfrute y no se golpee, para mí ya es un logro. Yo la sufro en la pista, en cada salto que da. Es mucha ansiedad, aunque me pone feliz poder acompañarla. Me enorgullece hasta verla en pista y poder facilitarle lo que ama hacer”, sostuvo.
El Argentino en Neuquén será el 14 y 15 de abril. Maripas llegará con lo que ya demostró y con lo que todavía quiere ir a buscar. Desde Concepción, con 14 años, cada largada es una oportunidad para seguir creciendo.