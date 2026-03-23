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Concepción BB se hizo fuerte en casa y continúa invicto en la Liga Federal de Básquet

Con autoridad, el equipo bandeño derrotó 94-73 a Montmartre de Catamarca en la segunda fecha del certamn. El “León” mostró solidez y por ahora tiene puntaje perfecto.

Concepción BB se hizo fuerte en casa y continúa invicto en la Liga Federal de Básquet Gentileza Prensa Concepción BB
Hace 1 Hs

Por la segunda jornada de la Conferencia NOA de la Liga Federal de Básquet, Concepción BB superó a Montmartre de Catamarca. 

La gran figura del partido fue Juan Pablo Vigiani, autor de 19 puntos y con una valoración de +29, mientras que en la visita se destacó Facundo Peralta con 23 unidades.

El encuentro comenzó parejo, con un primer cuarto que terminó 25-25. Concepción sacó ventaja en la pintura gracias a Leandro Monteros y al manejo de Lucas Velázquez, pero Montmartre respondió con las corridas rápidas y la presión de Peralta.

En el segundo cuarto, el ritmo se mantuvo equilibrado. Vigiani, Albertus y Tomás Rodríguez aportaron dinamismo para el equipo tucumano, mientras que Montmartre buscó generar juego a través de Peralta y el base Cufré. Al descanso, el marcador mostraba 46-46.

Tras el entretiempo, Concepción logró despegarse con un juego más ágil y defensa sólida, liderados por Rodríguez y Vigiani, cerrando el tercer cuarto 64-60. En el último período, el equipo local aprovechó las faltas del rival y encontró puntos claves desde el perímetro con Corbalán y Velázquez, asegurando la victoria.

Con este triunfo, Concepción BB suma dos victorias en igual cantidad de presentaciones, mientras que Montmartre acumula tres derrotas en cuatro partidos. La próxima jornada, el equipo tucumano visitará a Talleres de Tafí Viejo, y Montmartre recibirá a El Carmen de Jujuy.

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