Concepción BB se hizo fuerte en casa y continúa invicto en la Liga Federal de Básquet

Tras el entretiempo, Concepción logró despegarse con un juego más ágil y defensa sólida, liderados por Rodríguez y Vigiani, cerrando el tercer cuarto 64-60. En el último período, el equipo local aprovechó las faltas del rival y encontró puntos claves desde el perímetro con Corbalán y Velázquez, asegurando la victoria.