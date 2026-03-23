La polémica versión sobre la pelea entre Tini y Emilia: chats y un jugador de la Selección en el medio

El supuesto distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes sumó en las últimas horas una versión que elevó la polémica y la llevó al centro de la escena mediática. Esta vez, el conflicto fue vinculado con Rodrigo De Paul y con el entorno de la Selección argentina.
Todo comenzó con los gestos en redes sociales: los unfollows entre las artistas, sumados a movimientos similares de otras figuras cercanas, despertaron sospechas sobre una ruptura en el vínculo.
La situación tomó otra dimensión en el programa Infama (América TV), donde la conductora Marcela Tauro y el panelista Santiago Sposato pusieron sobre la mesa una versión más profunda sobre el origen del conflicto.
Según lo que se planteó al aire, el quiebre podría estar relacionado con una fiesta privada de la Selección argentina tras el Mundial de Qatar, donde, siempre de acuerdo a esa versión, Emilia habría tenido una actitud que generó malestar en el entorno de los jugadores.
Chats, De Paul y un conflicto que crece
El relato fue más allá cuando Sposato deslizó la existencia de supuestos chats con un futbolista del plantel. A partir de esa información, Tauro fue directa y apuntó a Rodrigo De Paul, actual pareja de Tini, como posible protagonista del episodio.
Por ahora, ninguna de las involucradas salió a confirmar o desmentir estas versiones. Sin embargo, los gestos en redes y lo expuesto en televisión siguen alimentando una historia que mezcla música, fútbol y un trasfondo cada vez más explosivo.