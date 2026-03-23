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La insólita confesión de la número uno del tenis: por qué insulta en otro idioma durante los partidos

Aryna Sabalenka explicó su particular método para descargar la frustración sin ser sancionada por los árbitros.

La insólita confesión de la número uno del tenis: por qué insulta en otro idioma durante los partidos
Hace 2 Hs

Una confesión inesperada sacudió al mundo del tenis. La número uno del ranking, Aryna Sabalenka, reveló que utiliza un recurso particular en pleno partido para descargar su frustración sin recibir sanciones.

La bielorrusa explicó que suele insultar en otro idioma durante los encuentros, una estrategia que, según contó, le permite expresarse sin que los árbitros detecten el contenido de sus palabras.

“Es el idioma más hermoso para insultar. Me encanta. Los árbitros no prestan atención cuando digo cosas aleatorias en portugués y no recibo ninguna advertencia”, confesó tras su debut en el Miami Open.

La revelación llamó la atención tanto por el tono descontracturado como por el ingenio de la jugadora, que combina su fuerte personalidad dentro de la cancha con un dominio absoluto del circuito.

En busca de otro logro histórico

Mientras tanto, Sabalenka sigue firme en el torneo, donde busca completar el denominado “Sunshine Double”, tras haber ganado Indian Wells. Con una racha impresionante y números dominantes en la temporada, la número uno del mundo se posiciona como una de las grandes candidatas al título.

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