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La foto de Cristiano Ronaldo y su pareja que se volvió viral por una cifra millonaria

La imagen compartida por Georgina Rodríguez se viralizó por los lujos que exhibieron, con un valor que supera los 17 millones de euros.

La foto de Cristiano Ronaldo y su pareja que se volvió viral por una cifra millonaria
Hace 2 Hs

Una simple foto bastó para generar impacto global. Georgina Rodríguez compartió en sus redes sociales una imagen junto a Cristiano Ronaldo que rápidamente se volvió viral, no solo por la intimidad del momento, sino por el impresionante nivel de lujo que exhibieron. 

En la publicación, la pareja aparece disfrutando de una cena, pero lo que más llamó la atención fueron los objetos que los rodeaban: un exclusivo automóvil, relojes de alta gama y una imponente joya que elevan el valor total de la escena a cifras millonarias. 

La foto de Cristiano Ronaldo y su pareja que se volvió viral por una cifra millonaria

Según estimaciones, solo el vehículo (un Bugatti Centodieci) está valuado en más de 11 millones de euros, mientras que los relojes de la marca Patek Philippe superan los 900 mil euros. A eso se suma el anillo de compromiso, cuya tasación alcanza cifras millonarias. 

El resultado es una imagen cuyo valor total supera los 17 millones de euros, un número que impulsó la viralización del posteo entre los millones de seguidores que tiene la modelo en redes sociales. 

La foto de Cristiano Ronaldo y su pareja que se volvió viral por una cifra millonaria

Una vida de lujo que sigue generando impacto

Más allá de la foto, la pareja continúa mostrando fragmentos de su vida en redes, donde combinan momentos familiares con escenas de alto perfil. En medio de su recuperación física, Cristiano Ronaldo aprovecha este tiempo para disfrutar con su entorno cercano, mientras cada publicación sigue despertando repercusión a nivel mundial.

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