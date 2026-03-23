Dolor de cabeza para Lionel Scaloni: un convocado a la Selección sufrió una molestia y será evaluado

La selección argentina encendió las alarmas en la previa de la fecha FIFA. A días del inicio de los entrenamientos, Gonzalo Montiel sufrió una molestia muscular y deberá someterse a estudios para determinar su estado.
El lateral derecho, campeón del mundo en Qatar 2022, sintió una dolencia en el isquiotibial durante el partido en el que River venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, donde incluso convirtió un gol.
“Tenía una molestia en el isquiotibial, esperemos que no sea nada”, declaró el propio Montiel tras el encuentro, dejando en claro la incertidumbre sobre su situación física.
Según se informó, el futbolista será evaluado en las próximas horas y, en principio, el cuadro fue catalogado como una contractura, aunque se aguardarán los estudios para confirmar el diagnóstico.
A la espera de su evolución
Montiel fue convocado por Lionel Scaloni para los amistosos ante Mauritania y Zambia, por lo que tanto el cuerpo médico de River como el de la Selección seguirán de cerca su evolución para definir si podrá estar disponible en la próxima convocatoria.