Secciones
DeportesFútbol

Dolor de cabeza para Lionel Scaloni: un convocado a la Selección sufrió una molestia y será evaluado

Se trata de Gonzalo Montiel, que sintió una dolencia en el último partido de River y se hará estudios antes de sumarse al plantel.

Dolor de cabeza para Lionel Scaloni: un convocado a la Selección sufrió una molestia y será evaluado
Hace 2 Hs

La selección argentina encendió las alarmas en la previa de la fecha FIFA. A días del inicio de los entrenamientos, Gonzalo Montiel sufrió una molestia muscular y deberá someterse a estudios para determinar su estado.

El lateral derecho, campeón del mundo en Qatar 2022, sintió una dolencia en el isquiotibial durante el partido en el que River venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, donde incluso convirtió un gol.

“Tenía una molestia en el isquiotibial, esperemos que no sea nada”, declaró el propio Montiel tras el encuentro, dejando en claro la incertidumbre sobre su situación física.

Según se informó, el futbolista será evaluado en las próximas horas y, en principio, el cuadro fue catalogado como una contractura, aunque se aguardarán los estudios para confirmar el diagnóstico.

A la espera de su evolución

Montiel fue convocado por Lionel Scaloni para los amistosos ante Mauritania y Zambia, por lo que tanto el cuerpo médico de River como el de la Selección seguirán de cerca su evolución para definir si podrá estar disponible en la próxima convocatoria.

Temas Club Atlético River PlateSelección Argentina de fútbolAsociación del Fútbol ArgentinoFédération Internationale de Football AssociationLionel ScaloniGonzalo MontielEstudiantes de Río CuartoMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia
1

Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni
2

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni

Inundaciones en Tucumán: la Legislatura se apresta a declarar la emergencia hídrica
3

Inundaciones en Tucumán: la Legislatura se apresta a declarar la emergencia hídrica

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario
4

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario

Recuerdos fotográficos: la calle Mendoza a comienzos de los 70
5

Recuerdos fotográficos: la calle Mendoza a comienzos de los 70

Imputan a dos secretarias en la causa contra el comisario que hacía trabajar a presos en El Cadillal
6

Imputan a dos secretarias en la causa contra el comisario que hacía trabajar a presos en El Cadillal

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: la calle Mendoza a comienzos de los 70

Recuerdos fotográficos: la calle Mendoza a comienzos de los 70

La foto de Cristiano Ronaldo y su pareja que se volvió viral por una cifra millonaria

La foto de Cristiano Ronaldo y su pareja que se volvió viral por una cifra millonaria

El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura

El pronóstico del tiempo para Tucumán: se espera cielo cubierto, lluvias por la tarde y un marcado descenso de la temperatura

Inundaciones en Tucumán: la Legislatura se apresta a declarar la emergencia hídrica

Inundaciones en Tucumán: la Legislatura se apresta a declarar la emergencia hídrica

Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia

Controversia en el Concejo Deliberante de Yerba Buena por una denuncia

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario

La caída el gomero: harán un cantero y bancos en el lugar del árbol centenario

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni

En el Congreso buscan blindar a Karina Milei y a Adorni

Imputan a dos secretarias en la causa contra el comisario que hacía trabajar a presos en El Cadillal

Imputan a dos secretarias en la causa contra el comisario que hacía trabajar a presos en El Cadillal

Comentarios