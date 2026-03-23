¿Qué santos se celebran este lunes 23 de marzo?

La tradición de la Iglesia católica dedica cada jornada del calendario a recordar la vida de figuras que dejaron un testimonio de fe. Este lunes 23 de marzo de 2026, la comunidad religiosa pone el foco en la historia de san José Oriol, un sacerdote catalán que marcó su época a través de la austeridad y el compromiso con los más necesitados.
José Oriol nació en Barcelona y enfrentó la pérdida de su padre cuando era muy chico. Su vínculo con la religión empezó temprano, cuando trabajó como monaguillo y cantor en una iglesia local. Al ver su devoción, los sacerdotes del lugar decidieron financiar sus estudios en el seminario. Tras ordenarse y obtener el doctorado en la universidad, se dedicó a educar a los jóvenes, tarea por la que ganó el aprecio de sus vecinos.
A pesar de ser valorado por su amabilidad, un momento de profunda reflexión cambió su perspectiva. Sintió que la santidad que percibía la gente era insuficiente frente a la mirada divina. A partir de ese día, se alejó de la vanidad y asumió un estilo de vida riguroso: prometió no volver a comer carne y mantuvo un ayuno diario estricto.
El camino de José Oriol lo llevó a Roma, donde el papa Inocencio XI le otorgó un beneficio en la iglesia de Santa María del Pino. De regreso en Barcelona, centró su labor en el cuidado de los enfermos y la penitencia. Vivió en una pobreza extrema y se destacó por su capacidad para la dirección espiritual. Las personas que se acercaban a consultarlo encontraban alivio y regresaban a sus casas con el alma tranquila.
Oriol siempre evitó atribuirse los hechos asombrosos que sucedían a su alrededor. Según sus propias palabras, las curaciones que se le asignaban eran el resultado del arrepentimiento de los fieles durante la confesión y no de un poder personal. En sus últimos años, manifestó el don de la profecía y llegó a anticipar el momento de su partida. Murió en marzo de 1702, a los 53 años, mientras entonaba un himno a la Virgen María.
Otros santos que se conmemoran el 23 de marzo
Además de san José Oriol, el santoral de este 23 de marzo incluye a otras figuras relevantes para la cristiandad. Conocé la lista completa de quienes celebran su onomástica en esta fecha:
- San Toribio de Mogrovejo
- Santa Rebeca de Himalaia
- San Fingar (o Guignero)
- San Gualterio de Pontoise
- San Otón de Ariano