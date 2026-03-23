¿Qué santos se celebran este lunes 23 de marzo?

El camino de José Oriol lo llevó a Roma, donde el papa Inocencio XI le otorgó un beneficio en la iglesia de Santa María del Pino. De regreso en Barcelona, centró su labor en el cuidado de los enfermos y la penitencia. Vivió en una pobreza extrema y se destacó por su capacidad para la dirección espiritual. Las personas que se acercaban a consultarlo encontraban alivio y regresaban a sus casas con el alma tranquila.