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Video: el golazo de Brahian Collante para el triunfo de Tucumán Central

El delantero marcó de tiro libre el 1-0 ante Bartolomé Mitre en el debut del “Rojo” en el Federal A.

FESTEJO. Collante anotó el 1-0 frente a Bartolomé Mitre. FESTEJO. Collante anotó el 1-0 frente a Bartolomé Mitre. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 1 Hs

Tucumán Central tuvo un estreno ideal en el Federal A y lo definió con una joya. Brahian Collante fue el autor del único gol del partido ante Bartolomé Mitre de Misiones, con un tiro libre que combinó precisión y potencia.

La pelota parada apareció en un momento clave, cuando el “Rojo” ya dominaba pero no lograba romper el cero. Collante se hizo cargo de la ejecución, acomodó el balón y sacó un remate inatajable para el arquero Guillermo Bachke.

“Le pedí a Franco patear porque estaba confiado”, contó el delantero tras el partido. Y no falló: su disparo se transformó en el grito que aseguró los tres puntos en el debut.

Reviví el golazo que le dio el triunfo a Tucumán Central

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