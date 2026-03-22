Video: el golazo de Brahian Collante para el triunfo de Tucumán Central

FESTEJO. Collante anotó el 1-0 frente a Bartolomé Mitre. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Tucumán Central tuvo un estreno ideal en el Federal A y lo definió con una joya. Brahian Collante fue el autor del único gol del partido ante Bartolomé Mitre de Misiones, con un tiro libre que combinó precisión y potencia.
La pelota parada apareció en un momento clave, cuando el “Rojo” ya dominaba pero no lograba romper el cero. Collante se hizo cargo de la ejecución, acomodó el balón y sacó un remate inatajable para el arquero Guillermo Bachke.
“Le pedí a Franco patear porque estaba confiado”, contó el delantero tras el partido. Y no falló: su disparo se transformó en el grito que aseguró los tres puntos en el debut.
Reviví el golazo que le dio el triunfo a Tucumán Central
"HÃ©ctor Collantes"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 22, 2026
Por el golazo del jugador de TucumÃ¡n Central ante Mitre de Posadas. pic.twitter.com/CQBI9oukIz
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