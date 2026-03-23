Reformas estructurales para un cambio de era

En este cambio de era, las economías tienen un doble desafío. Por un lado, elaborar una estrategia productiva que tienda a reducir, paulatinamente, la alta incidencia de costos laborales, los problemas logísticos y las limitaciones de escala, un contexto desafiante en el que la competitividad depende crecientemente de mejoras de productividad, advierte un reciente informe de la Fundación Mediterránea. Por otro lado, las provincias que no son mineras, ni explotan energía tendrán que buscar la manera de reconvertir su economía. En el caso de Tucumán, la Economía del Conocimiento asoma como una alternativa de diversificación que permita un mayor despegue de la provincia. Tucumán se ubica en el “top five” de las jurisdicciones nacionales con mayor expansión de esta industria que, de acuerdo con los datos de Argencon, constituye el tercer complejo exportador del país, detrás del oleaginoso y del energético.