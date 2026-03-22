Murió la actriz Carrie Anne Fleming: solo tenía 51 años

Carrie Anne Fleming, la actriz canadiense que brilló en proyectos como “iZombie” y “Supernatural”, murió este 26 de febrero en Sidney, Columbia Británica con tan solo 51 años.
¿Qué se sabe del fallecimiento de Carrie Anne Fleming?
A casi un mes del fallecimiento de la actriz canadiense, fue su compañero de elenco en "Supernatural" Jim Beaver quién se puso en contacto con el medio internacional Variety para confirmar el suceso.
Pero eso no fue todo, ya que el actor también reveló que Carrie Anne Fleming murió por varias complicaciones que sufrió por cáncer de mama. Recordemos que la mujer brilló en varios proyectos de terror, drama y comedia.
¿Cómo fue la carrera de Carrie Anne Fleming?
La actriz nació en Nueva Escocia el 16 de agosto de 1974 y comenzó a estudiar teatro en el Teatro Kaleidoscope y en la compañía de danza Kidco Theatre Dance Company.
Carrie Anne Fleming saltó a la fama gracias a su papel en "Viper" y en “Happy Gilmore”, pero eso no fue todo, ya que también trabajó junto a Dario Argento en “Masters of Horror” al interpretar a “Jenifer” y en distintas series como “Supernatural” y "iZombie".